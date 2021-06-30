Lil Nas X поцеловался с танцором во время выступления (ВИДЕО)

Известный исполнитель Lil Nas X, который позиционирует себя как открытого гея, поцеловал своего танцора во время выступления на премии BET Awards.

22-летний артист завершил страстным поцелуем исполнение хита Montero.

Перфоманс вызвал бурные овации, но, видимо, не все были восторге.

Прошло уже четыре месяца, а люди все еще удивляются тому, что я гей и сексуален во время исполнения песни о геях, — написал он в Twitter.

Lil Nas X отметил, что ему потребовалось много времени, чтобы морально подготовиться к этому номеру.

— На сцене я дрожал, зная, что исполняю что-то подобное перед гетеросексуалами. Даже во время выступления мне было трудно успокоить нервы. Спасибо, ребята, за любовь, — добавил Lil Nas X.

Однако среди его сторонников оказалось не кто-либо, а сама Madonna. Певица опубликовала в Instagram коллаж из фото Lil Nas X и ее поцелуя с Бритни Спирс.