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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Atlas Weekend 2021: полный список участников фестиваля

atlas weekend

До начала музыкального фестиваля Atlas Weekend Friends Edition осталось чуть более месяца — он начнется 5 июля. Организаторы уже активно объявляют хедлайнеров мероприятия, а также артистов, которые выйдут на сцену.

Кто из исполнителей стал участником на Atlas Weekend 2021 — читайте на Фактах ICTV.

На сцену музыкального фестиваля 5 и 6 июля выйдут группы Скрябін & Юркеш, Друга ріка, Kosmopolis, Тонка, Kozak System. Исполнители — ЮЮ, Сергей Бабкин, Constantine, Ocran и Мама13.

А также Тина Кароль, которая является одним из хедлайнеров мероприятия.

7 июля на Atlas Weekend 2021 участниками дня будут  5’Nizza, Epolets, Sasha Boole.

8 июля перед зрителями появятся Порнофильмы, Bahroma, Tvorchi, Shortparis, Wildways, Brainstorm, Spase of Variations, Ofliyan, Dakooka, SunSay и хедлайнер — Валерий Меладзе.

Читайте
Fatboy Slim, Валерий Меладзе, Тина Кароль: список хедлайнеров Atlas Weekend 2021

9 июля на фестивале выступят Hensy, Дахабраха, Ragapop, Motanka, OY Sound System, Антитіла, Канги, The Unsleeping, Ramil’, Stoned Jesus, Dakh Daughters, Kaef, Fo Sho и хедлайнер — группа Океан Эльзы.

В предпоследний день Atlas Weekend, 10 июля, помимо хедлайнера Fatboy Slim перед зрителями также появятся Nizkiz, Nurnberg, Onuka, Tommy Cash, Intelligency, Курган & Agregat, Алина Паш и ЛСП.

Закроют фестиваль 11 июля O.Torvald, Alyona Alyona, Kalush, Freel, 10Age, Станция Мир и Один в каноэ.

Стоит отметить, что известны еще не все артисты Atlas Weekend. Остальных участников организаторы фестиваля объявят позже.

Atlas Weekend 2021

В 2021 году Atlas Weekend пройдет с 5 по 11 июля. Традиционное место проведения фестиваля неизменно — Киев, ВДНХ.

Мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований.

Фото: Atlas Weekend

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