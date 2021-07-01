Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Fatboy Slim, Валерий Меладзе, Тина Кароль: список хедлайнеров Atlas Weekend 2021

Fatboy Slim, Валерий Меладзе, Тина Кароль: список хедлайнеров Atlas Weekend 2021

Уже совсем скоро состоится Atlas Weekend 2021. Музыкальный фестиваль пройдет с 5 по 11 июля на ВДНХ в Киеве. В этом году мероприятие пройдет без участия иностранных артистов, их выступление перенесли на 2022 год. Однако организаторы уже назвали имена семи хедлайнеров, и это не только украинские музыканты.

Хедлайнерами Atlas Weekend Friends Edition в 2021 году станут — Fatboy Slim, Океан Эльзы, The Hardkiss, Валерий Меладзе, Верка Сердючка, Dj Snake и Тина Кароль.

Известно, что британский музыкант Fatboy Slim выйдет на сцену Atlas Weekend 10 июля.

Украинская группа Океан Эльзы выступит на фестивале 9 июля.

Российский певец Валерий Меладзе появится перед зрителями 8 июля.

Украинская группа The Hardkiss выступит на Atlas Weekend 11 июля.

Украинская певица Тина Кароль выйдет на сцену фестиваля 5 и 6 июля.

Верка Сердючка появится на сцене музыкального фестиваля 8 июля.

Французский продюсер и диджей Dj Snake появится перед зрителями 7 июля.

Остальных хедлайнеров Atlas Weekend 2021 организаторы фестиваля объявят позже.

Atlas Weekend 2021: список хедлайнеров

 

Читайте
Atlas Weekend 2021: полный список участников фестиваля

Фото: Atlas Weekend

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка