Старт лета 2021 года ознаменовался значительным количеством клипов как от украинских артистов, так и зарубежных.

В частности, ликовали фаны Эда Ширана, который после двухлетнего перерыва вернулся с новым хитом. Порадовала и Дуа Липа, которая, кажется, вообще не собирается останавливаться. На этот раз она показала видео на трек Love Again.

Премьер в июне было много, однако специально для Фактов ICTV музыкальный обозреватель и блогер Ваня Рассел выбрал топ-10, которые точно стоит посмотреть. Также блогер дал короткие рецензии к каждому видео.

Лучший клип июня 2021 Zivert – Рокки

Maroon 5 – Lost

GROSU – Малиновые губы

Wellboy – Гуси

Билли Айлиш – LostCause

ПТП – Экзорцизм

Филипп Киркоров и Maruv – Komilfo

Ed Sheeran – Bad Habits

Dorofeeva – Почему

Анна Тринчер – Бла Бла Бла Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

10. Билли Айлиш — LostCause

Билли не впервые демонстрирует, как можно снять клип в эффекте мыльницы без замысловатого сюжета и получить миллионы просмотров. Чему доказательство ее новая работа Lost Cause — снята по мотивам ручной съемки и экшн-камер.

В видео нас переносят на девичник, который якобы девушки случайно засняли во время отдыха. Билли Айлиш удивляет – она постепенно дает зрителю то, что он давно хотел от нее получить.

9. Филипп Киркоров и Maruv – Komilfo

Интересная коллаборация с ярким и эпатажным клипом. Интересно, кому это сотрудничество было нужнее — Maruv или Киркорову? Это покажет время.

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Не считаю песню хитовой, у каждого из этих артистов есть гораздо более яркие треки, но видеоряд интересно смотреть и ждать развязки истории. Видно, что вдохновились одним из сезонов Американской истории ужасов.

8. Maroon 5 — Lost

Эта работа вошла в мой топ-10 благодаря атмосфере ностальгии. При просмотре этого клипа меня переносит на 15 лет назад, ведь именно тогда музыканты снимали подобные видео и их активно ротировали на MTV. Нет, это не что-то новое, многие уже использовали в своих работах тематику океана и русалок. Но Maroon 5 удалось максимально передать атмосферу и настроение песни.

7. Анна Тринчер — Бла Бла Бла

Яркая и местами ироничная видеоработа от представительницы молодежного поколения артистов. Команда Ани оформила ее настроением TikTok и корейской поп-культуры. Видео очень динамичное, его интересно смотреть и клип не успевает надоесть.

6. Zivert — Рокки

Певица Zivert не только песнями возвращает нас в прошлое, но и видеорядом, как в клипе Рокки. Это не дорогостоящая работа, как, например, Bestseller с Максом Барских. Но в ней присутствует максимальная мотивация и вайб позитивного настроения.

5. GROSU — Малиновые губы

Успех фильма Круэлла не остался незамеченным и в украинском шоу-бизнесе. Алина очень любит эпатировать в своих видеоработах, на этот раз мы ее увидели в образе главной киногероини 2021 года. Клип снят по всем канонам работ Гросу, а необходимую атмосферу милоты добавили долматинцы.

4. ПТП – Экзорцизм

Потап в этом клипе предстает перед нами в новом образе. А может, это даже и не образ, а в некоторой мере исповедь. Видеоработа больше напоминает трейлер к некому фильму ужасов, чем музыкальный клип. В видео женщина пытается изгнать демонов, которые сидят в герое. Но не факт, что, когда изгонишь одних демонов, внутри не проснутся другие.

3. Wellboy — Гуси

Буквально ворвался в июньские клипы один из участников Х-фактора Wellboy с клипом Гуси. Сразу видно, что команда продумала образ исполнителя как в музыке, так и в видеоработе. Wellboy настолько органичен в своем образе, что трек сразу зашел публике. 50% клипа сняты на зеленом фоне с эффектами, которые может сделать практически каждый. Но это и придает шарм работе, которая будет хитом на украинских музыкальных телеканалах этим летом.

2. Dorofeeva — Почему

Почему не первое место? Dorofeeva в сольном творчестве продолжает музыкальную стилистику Время и Стекло, но с другой смысловой нагрузкой текстов. Мне понравилось видео и некий диалог Нади с машиной в клипе. Ведь машина здесь олицетворяет её прошлые отношения. Признаюсь, что мне не хватило локаций, хотя эту недостачу отлично компенсировала хореография Нади.

1. Ed Sheeran — Bad Habits

Я влюбился в этот клип с первого просмотра. Образ Эда в видеоработе ему очень с лицу, хотя уверен, что не все фанаты это заценили. В клипе мы видим ночных жителей-вампиров, которые на утро прячутся от солнца. Радует, что несмотря на статус мировой звезды, Эд Ширан не боится показаться смешным и пробует новые образы.

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