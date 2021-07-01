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Євгенія Шапоренко |

Симбиоз Майли Сайрус и 50 cent: Maruv презентовала новый клип

Симбиоз Майли Сайрус и 50 cent: Maruv презентовала новый клип

Певица Maruv показала откровенный клип на песню Candy Shop. К слову, одноименный сингл был у американского репера 50 Cent.

Также в клипе присутствует отсылка к клипу Майли Сайрус Wrecking Ball, где она катается на огромном шаре.

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Певица и ее танцовщицы в традиционных латексных костюмах и на огромных шарах покатались, и откровенные движения показали. Финал клипа выглядит и пошло, и страшно одновременно. Вокруг девушек обвивается огромный красный червь. Однако Maruv он не пугает, а даже на оборот. В конце певица даже облизывает его.

Что пишут пользователи:

  • Походу если я и дальше буду смотреть клипы Maruv, то я стану натуралом.
  • Сцена с красным червем самое пошлое, что я видела в своей жизни.
  • Я обожаю Maruv, считаю, что она очень крутая в своем стиле, но именно эта работа вызвала у меня отвращение.
  • Как всегда эпатажненько!
  • Это настолько горячо, что слов нет!

Maruv и Киркоров

В апреле певица Maruv и российский певец Филипп Киркоров презентовали совместный клип на песню Komilfo.

В клипе Maruv предстала в образе сексуальной медсестры с зелеными волосами. Она насильно удерживает Филиппа в психиатрической больнице, кормит его таблетками и возит в инвалидном кресле.

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