Украинская певица Тина Кароль презентовала видеоклип на песню Красиво.

События в видеоролике разворачиваются в лифтовой кабине. Ее движение символизирует подъем чувств, состояние влюбленности.

— Песня Красиво — это ода смелой девушки, которая любит только потому, что такой ее выбор, — написала Тина Кароль в Instagram.

Главная героиня, роль которой исполняет сама певица, скитается по лифтовой кабине — она танцует на полу, на стенах и потолке. Ее образы постоянно меняются, а на ногах обуты ролики на каблуках.

За ее движениями наблюдают популярные украинские блогеры, которые снимают видео на телефон. Среди них и Олег Машуковский — креативный продюсер первого в Украине TikTok House.

Режиссером клипа стал Инди Хейт.

Ранее Тина Кароль необычно анонсировала выход видеоклипа Красиво, опубликовав ролик. На видео звезда предстала обнаженной, а ее тело обвил королевский питон.

Песня Красиво является заглавным треком одноименного альбома Тины Кароль.

В начале апреля Тина Кароль презентовала сольник Красиво. В него вошли семь песен.

По словам артистки, премьера альбома была для нее долгожданной.