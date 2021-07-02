Надя Дорофеева выступит на Atlas Weekend 2021

Украинская певица Надя Дорофеева, которая также известна под псевдонимом Dorofeeva, выступит на Atlas Weekend Friends Edition. Музыкальный фестиваль начнется уже 5 июля и традиционно пройдет в Киеве на ВДНХ.

Дорофеева выйдет на главную сцену фестиваля (Main Stage) 5 и 6 июля. Стоит отметить, что в эти дни вход на территорию ВДНХ свободный, однако необходима предварительная регистрация. Это сделано для того, чтобы не было большого скопления людей.

Дорофеева стремительно ворвалась на украинскую сцену с сольным проектом, до этого она была участницей дуэта Время и Стекло.

На сцене Atlas Weekend Надя Дорофеева исполнит не только песни с нового альбома Dofamin, в который вошло пять треков, но и другие свои хиты.

Стоит отметить, что 5 и 6 июля на главной сцене также выступят Тина Кароль, Mozgi, Настя Каменских (NK), Melovin, Виталий Козловский, Злата Огневич, Владимир Дантес, Alekseev, Alyosha, Мята, Анна Тринчер, Мила Нитич и другие.

Полный список участников фестиваля Atlas Weekend 2021 — смотрите на Фактах ICTV.