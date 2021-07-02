Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Надя Дорофеева выступит на Atlas Weekend 2021

Надя Дорофеева выступит на Atlas Weekend 2021

Украинская певица Надя Дорофеева, которая также известна под псевдонимом Dorofeeva, выступит на Atlas Weekend Friends Edition. Музыкальный фестиваль начнется уже 5 июля и традиционно пройдет в Киеве на ВДНХ.

Дорофеева выйдет на главную сцену фестиваля (Main Stage) 5 и 6 июля. Стоит отметить, что в эти дни вход на территорию ВДНХ свободный, однако необходима предварительная регистрация. Это сделано для того, чтобы не было большого скопления людей.

Дорофеева стремительно ворвалась на украинскую сцену с сольным проектом, до этого она была участницей дуэта Время и Стекло.

На сцене Atlas Weekend Надя Дорофеева исполнит не только песни с нового альбома Dofamin, в который вошло пять треков, но и другие свои хиты.

Стоит отметить, что 5 и 6 июля на главной сцене также выступят Тина Кароль, Mozgi, Настя Каменских (NK), Melovin, Виталий Козловский, Злата Огневич, Владимир Дантес, Alekseev, Alyosha, Мята, Анна Тринчер, Мила Нитич и другие.

Полный список участников фестиваля Atlas Weekend 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка