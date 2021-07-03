До начала Atlas Weekend 2021 осталось несколько дней — старт фестиваля запланирован 5 июля, а закончится мероприятие 11 июля.

Где купить билеты, как добраться на Atlas Weekend 2021 и полное расписание фестиваля смотрите в материале.

В каком формате состоится Atlas Weekend 2021

Организаторы анонсировали новый формат фестиваля — Friends Edition. Из-за карантинных ограничений многие зарубежные артисты не смогут посетить ивент в этом году, а организаторы решили сфокусироваться на участии украинских и СНГ-артистов.

К привычной форме Atlas Weekend планируют вернуться уже в 2022 году. Все билеты, купленные на Atlas Weekend 2020, будут действительны на фестивале в следующем году.

Билеты на Atlas Weekend 2021: цены и где купить

Если купить билеты до начала мероприятия, цены будут следующими:

— на все дни — 2550 грн за FAN и 6100 за VIP;

— на три дня — 2100 грн за FAN и 5000 за VIP;

— на день — 1050 грн за FAN и 2800 за VIP.

С 5 июля билеты на Atlas Weekend подорожают:

— на все дни — 2750 грн за FAN и 6500 за VIP;

— на три дня — 2300 грн за FAN и 5400 за VIP;

— на день — 1100 грн за FAN и 3000 за VIP.

Купить билеты на Atlas Weekend можно через операторов Ticketsbox, Kasa.in.ua, Festicket.com, а также на сайте atlasweekend.com, в кассе клуба Atlas или у входа на фестиваль. Там же и происходит обмен билета на фестивальный браслет.

Получить браслет можно только у входа на фестиваль с 5 по 11 июля с 12:00 до 23:45, а сам доступ на мероприятие будет открыть каждый день с 14:00.

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Как добраться на Atlas Weekend 2021

Традиционно, Atlas Weekend состоится на ВДНХ по адресу: Киев, пр-т Академика Глушкова, 1. Ближайшая станция метро — Выставочный центр. Кроме того, добраться на Atlas Weekend 2021 можно на такси или авто.

Стоит учесть, что парковки ВДНХ не хватит на всех желающих, не говоря уже о возможных пробках на прилегающей территории. Организаторы не несут ответственности за машины, припаркованные на парковке ВДНХ, возле территории кемпинга и на территории фестиваля.

Также добраться к ВДНХ можно:

— От аэропорта Борисполь маршруткой №322 до метро Харьковская, и на метро к станции Выставочный центр.

— От железнодорожного вокзала к ВДНХ курсируют маршрутки №№ 458, 726, 507.

— От центрального автовокзала можно добраться маршрутными такси №№ 156, 172, 212, 416, 444, 515 до остановки Експоцентр.

Карта территории фестиваля

На Atlas Weekend Friends Edition сцены расположены несколько иначе, чем в предыдущие годы — из-за реконструкции площади ВДНХ.

East Stage меняется на West Stage, и находиться она будет справа от Main Stage.

На месте North Stage будет Electronic Stage, а North Stage заменяет Central Stage.

Для более комфортного передвижения между сценами организаторы добавили дополнительную аллею.

Расписание Atlas Weekend 2021

Список хедлайнеров составлен в основном из украинских групп и артистов:

— Тина Кароль появится на сцене 5 и 6 июля.

— Французский диджей Dj Snake выступит перед зрителями 7 июля.

— Российский певец Валерий Меладзе выступит на фестивале 8 июля.

— Украинская группа Океан Эльзы выступит уже 9 июля.

— Легендарный Fatboy Slim приготовил выступление на 10 июля.

— The Hardkiss появятся на сцене Atlas Weekend 11 июля.

Дни и точное время выступления любимых артистов Факты ICTV собрали в полном расписании Atlas Weekend 2021.

Вакцинация на Atlas Weekend 2021

Во время фестиваля Atlas Weekend 2021 каждый желающий сможет получить бесплатную прививку от коронавируса вакциной CoronaVac.

Центр вакцинации будет расположен в 9-м павильоне ВДНХ, и работать с 10:00 до 16:00 во все дни мероприятия.

Чтобы вакцинироваться, нужно взять с собой паспорт, или показать его в приложении Дія, а также предварительно зарегистрироваться через helsi.me. Для вакцинации билет на сам фестиваль не нужен.