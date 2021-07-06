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Наташа Тарчевська |

Пусть ответит о Крыме и Донбассе: Полякова прокомментировала заявление Меладзе о харассменте

Пусть ответит о Крыме и Донбассе: Полякова прокомментировала заявление Меладзе о харассменте

Украинская артистка Оля Полякова жестко отреагировала на комментарий российского певца Валерия Меладзе, который обозвал ее “фриком в короне и купальнике”.

Таким образом артист “ответил” на вопрос о секс-скандале, связанном с его братом Константином Меладзе.

На своей странице в Instagram Оля Полякова опубликовала серию видео, где подчеркнула, что вместо ответа на вопрос по сути Валерий Меладзе решил избрать тактику унижений.

Также певица задала ряд откровенных вопросов, адресованных братьям Меладзе.

Среди них — почему артисты, успевая работать как на российском, так и на украинском рынке, отказываются афишировать свою позицию относительно войны на востоке Украины и аннексии Крымского полуострова.

Что сказал Меладзе о Поляковой

5 июля на платформе YouTube появилось свежее интервью Валерия Меладзе, в котором он, в частности, объяснил ситуацию относительно обвинений своего родного брата Константина в сексуальных домогательствах.

Вопрос касался заявления Ани Лорак, которая не так давно намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интим: незадолго после этого певицу открыто поддержала Оля Полякова.

Украинская певица записала серию видео, где также рассказала о домогательствах Меладзе в начале своей творческой карьеры.

В свежем интервью Валерий Меладзе, отвечая на вопрос об Оле Поляковой, назвал ее фриком.

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