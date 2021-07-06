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Наташа Тарчевська |

Вырезали из эфира: Melovin поцеловал парня на сцене Atlas Weekend и поднял флаг ЛГБТ

Вырезали из эфира: Melovin поцеловал парня на сцене Atlas Weekend и поднял флаг ЛГБТ

Украинский певец Melovin поцеловал парня прямо на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021. После этого он поднял вверх флаг ЛГБТ-сообщества.

Видео момента поцелуя Melovin (настоящее имя — Константин Бочаров) опубликовал на своей странице в Instagram.

 

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Публикация от MÉLOVIN ???? (@melovin_official)

Перед поцелуем с парнем певец страстно поцеловал девушку, стоявшую рядом. В комментариях поклонники предположили, что таким поступок Melovin заявил о своей бисексуальности.

— Мой официальный каминаут, который состоялся со сцены, был вырезан из прямого эфира. И все из-за того, что я показал свою сущность. Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу, — написал Константин.

До начала выступления на сцене Atlas Weekend 2021 Melovin анонсировал, что 5 июля начнется новая эра, поскольку он отмечает 5-летие своей карьеры.

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