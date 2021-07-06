В Киеве стартовал музыкальный фестиваль Atlas Weekend Friends Edition. Расписание Atlas Weekend 2021 на 6 июля поразит поклонников разнообразием, поскольку каждый сможет найти музыку по своим предпочтениям.

6 июля на Аtlas Weekend 2021 можно попасть бесплатно. Но предварительно нужно зарегистрироваться на сайте.

На территории есть шесть сцен, на которых украинские исполнители и звезды СНГ развлекают публику.

Расписание Atlas Weekend 2021 на 6 июля, порядок и время выступления звезд — смотрите далее в материале.

Главная сцена (Main Stage)

15.07 — Bside band

15.12 — DEA

15.18 — Karta svitu

15.29 — TamerlanAlena

15.41 — Мила Нитич

15.52 — Gena Viter

16.02 — Marietta

16.12 — Сергей Мироненко

16.24 — Анна Тринчер

16.35 — Солоха

16.46 — Мята

17.00 — Михаил Поплавский

17.14 — Alyosha

17.30 — Alekseev

17.50 — Tarabarova

18.07 — Dantes

18.22 — Злата Огневич

18.39 — Виталий Козловский

18.57 — Nikita Lomakin

19.13 — Оля Цибульская

19.31 — Lida Lee

19.46 — Melovin

20.09 — Вопли Видоплясова

20.27 — Dorofeeva

21.00 — NK

21.33 — Mozgi

22.15 — Тина Кароль

Западная сцена (West Stage)

15.15 — Teleport

16.15 — Ingret

17.30 — Скрябин и Юркеш

19.15 — Скай

20.45 — Сергей Бабкин

Восточная сцена (East Stage)

15.30 — VS

16.45 — Kosmopolis

18.00 — Kozak System

19.45 — Друга ріка

Северная сцена (North Stage)

15.00 — Tim Bozhkov

16.00 — Incipience B2B B.Kind

17.00 — Desire

18.00 — Malyar

19.00 — Heyem и Groozin

20.30 — Stage rockers

22.00 — Probass

Электронная сцена (Electronic Stage)

15.45 — Ocran

17.00 — Mama13

18.30 — Тонкая

20.00 — ЮЮ

21.30 — Constantine

Garden Stage

14.30 — Rhobodub

16.00 — Ghetto Ghetto

18.00 — Rommedahl

20.00 — Anton Bykov

21.30 — Dj Gala

Фестиваль Atlas Weekend 2021 продлится целую неделю, до 11 июля. Мероприятие проходит на ВДНХ с соблюдением всех карантинных ограничений.

Из-за пандемии коронавируса организаторы были вынуждены основную часть выступлений зарубежных певцов перенести на 2022 год.

Поэтому хедлайнерами фестиваля выступили украинские звезды. Среди них Океан Эльзы, The Hardkiss, Валерий Меладзе, Верка Сердючка и Тина Кароль. Расписание Atlas Weekend 2021 на все дни фестиваля — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Atlas Weekend