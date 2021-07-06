В Киеве стартовал музыкальный фестиваль Atlas Weekend Friends Edition. Расписание Atlas Weekend 2021 на 6 июля поразит поклонников разнообразием, поскольку каждый сможет найти музыку по своим предпочтениям.
6 июля на Аtlas Weekend 2021 можно попасть бесплатно. Но предварительно нужно зарегистрироваться на сайте.
На территории есть шесть сцен, на которых украинские исполнители и звезды СНГ развлекают публику.
Расписание Atlas Weekend 2021 на 6 июля, порядок и время выступления звезд — смотрите далее в материале.
Главная сцена (Main Stage)
- 15.07 — Bside band
- 15.12 — DEA
- 15.18 — Karta svitu
- 15.29 — TamerlanAlena
- 15.41 — Мила Нитич
- 15.52 — Gena Viter
- 16.02 — Marietta
- 16.12 — Сергей Мироненко
- 16.24 — Анна Тринчер
- 16.35 — Солоха
- 16.46 — Мята
- 17.00 — Михаил Поплавский
- 17.14 — Alyosha
- 17.30 — Alekseev
- 17.50 — Tarabarova
- 18.07 — Dantes
- 18.22 — Злата Огневич
- 18.39 — Виталий Козловский
- 18.57 — Nikita Lomakin
- 19.13 — Оля Цибульская
- 19.31 — Lida Lee
- 19.46 — Melovin
- 20.09 — Вопли Видоплясова
- 20.27 — Dorofeeva
- 21.00 — NK
- 21.33 — Mozgi
- 22.15 — Тина Кароль
Западная сцена (West Stage)
- 15.15 — Teleport
- 16.15 — Ingret
- 17.30 — Скрябин и Юркеш
- 19.15 — Скай
- 20.45 — Сергей Бабкин
Восточная сцена (East Stage)
- 15.30 — VS
- 16.45 — Kosmopolis
- 18.00 — Kozak System
- 19.45 — Друга ріка
Северная сцена (North Stage)
- 15.00 — Tim Bozhkov
- 16.00 — Incipience B2B B.Kind
- 17.00 — Desire
- 18.00 — Malyar
- 19.00 — Heyem и Groozin
- 20.30 — Stage rockers
- 22.00 — Probass
Электронная сцена (Electronic Stage)
- 15.45 — Ocran
- 17.00 — Mama13
- 18.30 — Тонкая
- 20.00 — ЮЮ
- 21.30 — Constantine
Garden Stage
- 14.30 — Rhobodub
- 16.00 — Ghetto Ghetto
- 18.00 — Rommedahl
- 20.00 — Anton Bykov
- 21.30 — Dj Gala
Фестиваль Atlas Weekend 2021 продлится целую неделю, до 11 июля. Мероприятие проходит на ВДНХ с соблюдением всех карантинных ограничений.
Из-за пандемии коронавируса организаторы были вынуждены основную часть выступлений зарубежных певцов перенести на 2022 год.
Поэтому хедлайнерами фестиваля выступили украинские звезды. Среди них Океан Эльзы, The Hardkiss, Валерий Меладзе, Верка Сердючка и Тина Кароль. Расписание Atlas Weekend 2021 на все дни фестиваля — смотрите на Фактах ICTV.
Фото: Atlas Weekend