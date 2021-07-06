Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Бесплатный день на Atlas Weekend 2021: расписание на 6 июля

Atlas Weekend 2021

В Киеве стартовал музыкальный фестиваль Atlas Weekend Friends Edition. Расписание Atlas Weekend 2021 на 6 июля поразит поклонников разнообразием, поскольку каждый сможет найти музыку по своим предпочтениям.

6 июля на Аtlas Weekend 2021 можно попасть бесплатно. Но предварительно нужно зарегистрироваться на сайте.

На территории есть шесть сцен, на которых украинские исполнители и звезды СНГ развлекают публику.

Расписание Atlas Weekend 2021 на 6 июля, порядок и время выступления звезд — смотрите далее в материале.

Главная сцена (Main Stage)

  • 15.07 — Bside band
  • 15.12 — DEA
  • 15.18 — Karta svitu
  • 15.29 — TamerlanAlena
  • 15.41 — Мила Нитич
  • 15.52 — Gena Viter
  • 16.02 — Marietta
  • 16.12 — Сергей Мироненко
  • 16.24 — Анна Тринчер
  • 16.35 — Солоха
  • 16.46 — Мята
  • 17.00 — Михаил Поплавский
  • 17.14 — Alyosha
  • 17.30 — Alekseev
  • 17.50 — Tarabarova
  • 18.07 — Dantes
  • 18.22 — Злата Огневич
  • 18.39 — Виталий Козловский
  • 18.57 — Nikita Lomakin
  • 19.13 — Оля Цибульская
  • 19.31 — Lida Lee
  • 19.46 — Melovin
  • 20.09 — Вопли Видоплясова
  • 20.27 — Dorofeeva
  • 21.00 — NK
  • 21.33 — Mozgi
  • 22.15 — Тина Кароль

Западная сцена (West Stage)

  • 15.15 — Teleport
  • 16.15 — Ingret
  • 17.30 — Скрябин и Юркеш
  • 19.15 — Скай
  • 20.45 — Сергей Бабкин

Восточная сцена (East Stage)

  • 15.30 — VS
  • 16.45 — Kosmopolis
  • 18.00 — Kozak System
  • 19.45 — Друга ріка

Северная сцена (North Stage)

  • 15.00 — Tim Bozhkov
  • 16.00 — Incipience B2B B.Kind
  • 17.00 — Desire
  • 18.00 — Malyar
  • 19.00 — Heyem и Groozin
  • 20.30 — Stage rockers
  • 22.00 — Probass

Электронная сцена (Electronic Stage)

  • 15.45 — Ocran
  • 17.00 — Mama13
  • 18.30 — Тонкая
  • 20.00 — ЮЮ
  • 21.30 — Constantine

Garden Stage

  • 14.30 — Rhobodub
  • 16.00 — Ghetto Ghetto
  • 18.00 — Rommedahl
  • 20.00 — Anton Bykov
  • 21.30 — Dj Gala

Фестиваль Atlas Weekend 2021 продлится целую неделю, до 11 июля. Мероприятие проходит на ВДНХ с соблюдением всех карантинных ограничений.

Из-за пандемии коронавируса организаторы были вынуждены основную часть выступлений зарубежных певцов перенести на 2022 год.

Поэтому хедлайнерами фестиваля выступили украинские звезды. Среди них Океан Эльзы, The Hardkiss, Валерий Меладзе, Верка Сердючка и Тина Кароль. Расписание Atlas Weekend 2021 на все дни фестиваля — смотрите на Фактах ICTV.

Фото:  Atlas Weekend

Читайте: Atlas Weekend (Атлас Викенд) 2021: расписание, стоимость билетов и вакцинация

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка