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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Умер вокалист рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон

Uriah Heep

На 75-м году жизни скончался вокалист британской рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон.

Об этом говориться на официальном сайте коллектива.

— С глубоким сожалением мы сообщаем тяжелую и трагическую весть о совершенно неожиданной кончине Джона Лоутона 29 июня 2021 года, — говорится в сообщении.

По словам представителей группы, музыкант заповедал, чтобы на панихиде присутствовали только члены семьи и близкие друзья

Uriah Heep — британская рок-группа, которая была создана в 1969 году. Коллектив играл музыку в своем варианте хард-рока, включая в него элементы джаз-рока и хеви-метала.

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Фото: Getty Images

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