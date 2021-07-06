На 75-м году жизни скончался вокалист британской рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон.

Об этом говориться на официальном сайте коллектива.

— С глубоким сожалением мы сообщаем тяжелую и трагическую весть о совершенно неожиданной кончине Джона Лоутона 29 июня 2021 года, — говорится в сообщении.

По словам представителей группы, музыкант заповедал, чтобы на панихиде присутствовали только члены семьи и близкие друзья

Uriah Heep — британская рок-группа, которая была создана в 1969 году. Коллектив играл музыку в своем варианте хард-рока, включая в него элементы джаз-рока и хеви-метала.