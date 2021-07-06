Хедлайнером первого дня музыкального фестиваля Atlas Weekend Friends Edition стала Тина Кароль.

Поклонники могли посмотреть выступление Тины Кароль на Atlas Weekend онлайн на ее Youtube-канале.

На протяжении часового выступления главные экраны сцены Atlas Weekend украшали яркие голограммные изображения певицы.

— Во время концерта Тину будут снимать онлайн камеры. Эти камеры мы пускаем через сервис, через программу. Для каждого номера свой эффект. Это графика в реальном времени, — объясняли накануне организаторы шоу.

Тина Кароль появилась на сцене в классическом костюме на спортивном мотоцикле, за рулем которого сидел мужчина в шлеме.

Выполняя первую песню, Тина двигалась по сцене на мотоцикле: потом она отошла на центр, и к ней присоединился шоу-балет.

На протяжении масштабного шоу на сцене менялись не только песни и танцевальные композиции, но и образы певицы. Во время исполнения одной из песен к Тине присоединился живой питон, которого она держала на своих плечах.

В перерывах между песнями Тина Кароль эффектно избавлялась от лишней одежды и периодически исчезала из поля зрения зрителей, переодеваясь в новые костюмы.

Кроме нашумевших композиций из последнего альбома певицы, Тина также исполнила признанные хиты.

Многие поклонники заметили, что во время исполнения одной из самых известных своих композиций Выше облаков на глазах Тины Кароль появились слезы.

Также для исполнения одной из песен на сцену к артистке вышла солистка группы The Hardkiss Юлия Санина.

Чувственное выступление певицы завершилось мощным гитарным соло. Накануне Тина Кароль анонсировала, что на сцене вместе с ней будет выступать барабанщик американского певца Джастина Бибера.