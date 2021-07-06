В Киеве проходит музыкальный фестиваль Atlas Weekend Friends Edition, расписание которого пестрит преимущественно украинскими артистами. Такая ситуация сложилась из-за пандемии.
Большинство заграничных артистов не смогли приехать на Atlas Weekend 2021. Поэтому организаторы приняли решение провести альтернативу — Atlas Weekend Friends Edition, на котором хедлайнерами будут украинские артисты.
Всего на Atlas Weekend шесть сцен, однако, в расписании на 7 июля главная сцена не будет работать (Main Stage).
Расписание Atlas Weekend 2021 7 июля
Западная сцена (West Stage)
- 16.00-16.45 — Sasha Boole
- 18.30-19.30 — Beissoul & Einius
- 21.15-22.30 — 5`Nizza
Восточная сцена (East Stage)
- 18.00-19.00 — Epolets
Северная сцена (North Stage)
- 16.00-16.30 — Сергей Лазановский
- 18.45-19.45 — Арсен Мирзоян
- 20.45-22.00 — Джамала
Электронная сцена (Electronic Stage)
- 20.00-21.00 — Sikdope
Atlas Weekend 2021
В 2020 году Atlas Weekend перенесли на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Однако карантинные ограничения остаются достаточно серьезными в этом году, поэтому организаторы приняли решение о переносе выступлений заграничных артистов на 2022-й.
Как альтернативу украинцам предложили — Atlas Weekend Friends Edition. Расписание Atlas Weekend 2021 пестрит украинскими артистами, которые и стали хедлайнерам.
В 2021 году музыкальный фестиваль проходит с 5 по 11 июля в Киеве на ВДНХ. По традиции, первые дни были бесплатным для посетителей, нужно было лишь зарегистрироваться на сайте.