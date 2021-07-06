В Киеве проходит музыкальный фестиваль Atlas Weekend Friends Edition, расписание которого пестрит преимущественно украинскими артистами. Такая ситуация сложилась из-за пандемии.

Большинство заграничных артистов не смогли приехать на Atlas Weekend 2021. Поэтому организаторы приняли решение провести альтернативу — Atlas Weekend Friends Edition, на котором хедлайнерами будут украинские артисты.

Всего на Atlas Weekend шесть сцен, однако, в расписании на 7 июля главная сцена не будет работать (Main Stage).

Расписание Atlas Weekend 2021 7 июля

Западная сцена (West Stage)

16.00-16.45 — Sasha Boole

18.30-19.30 — Beissoul & Einius

21.15-22.30 — 5`Nizza

Восточная сцена (East Stage)

18.00-19.00 — Epolets

Северная сцена (North Stage)

16.00-16.30 — Сергей Лазановский

18.45-19.45 — Арсен Мирзоян

20.45-22.00 — Джамала

Электронная сцена (Electronic Stage)

20.00-21.00 — Sikdope

Atlas Weekend 2021

В 2020 году Atlas Weekend перенесли на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Однако карантинные ограничения остаются достаточно серьезными в этом году, поэтому организаторы приняли решение о переносе выступлений заграничных артистов на 2022-й.

Как альтернативу украинцам предложили — Atlas Weekend Friends Edition. Расписание Atlas Weekend 2021 пестрит украинскими артистами, которые и стали хедлайнерам.

В 2021 году музыкальный фестиваль проходит с 5 по 11 июля в Киеве на ВДНХ. По традиции, первые дни были бесплатным для посетителей, нужно было лишь зарегистрироваться на сайте.