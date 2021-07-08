Atlas Weekend 2021: список хедлайнеров Атлас Викенд 2021

Уже совсем скоро состоится Atlas Weekend 2021. Музыкальный фестиваль пройдет с 5 по 11 июля на ВДНХ в Киеве. В этом году мероприятие пройдет без участия иностранных артистов, их выступление перенесли на 2022 год. Однако организаторы уже назвали имена семи хедлайнеров, и это не только украинские музыканты.

Хедлайнерами Atlas Weekend Friends Edition в 2021 году станут — Fatboy Slim, Океан Эльзы, The Hardkiss, Валерий Меладзе, Верка Сердючка, Dj Snake и Тина Кароль.

Известно, что британский музыкант Fatboy Slim выйдет на сцену Atlas Weekend 10 июля 2021.

Украинская группа Океан Эльзы выступит на фестивале 9 июля.

Российский певец Валерий Меладзе появится перед зрителями 8 июля на Atlas Weekend 2021.

Украинская группа The Hardkiss выступит на Atlas Weekend 11 июля.

Украинская певица Тина Кароль выйдет на сцену фестиваля 5 и 6 июля.

Верка Сердючка появится на сцене музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021 8 июля.

Французский продюсер и диджей Dj Snake появится перед зрителями 7 июля.

Остальных хедлайнеров Atlas Weekend 2021 организаторы фестиваля объявят позже.

Фото: Atlas Weekend