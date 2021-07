Американская певица Билли Айлиш презентовала клип на песню NDA.

Сингл NDA — это пятый трек из нового полноформатного альбома певицы Happier Than Ever, релиз которого запланирован на 30 июля. Ранее Билли Айлиш уже представила четыре трека с него — My future, Therefore I Am, Your Power и Lost Cause.

Название NDA это сокращение от Non-disclosure agreement, что в переводе с английского соглашение о неразглашении.

Сюжет в презентованном видеоклипе разворачивается на дороге, по которой Билли идет ночью одна. Периодически за ее спиной появляются люди и машины. Весь ролик снят в привычном для артистке стиле — мрачные и темные тона.

По словам Билли Айлиш, она с нетерпением ждала эту работу.

— Одно из моих любимых видео, которое я когда-либо снимала, — написала Билли в Instagram.

Ранее в одном из интервью Билли Айлиш рассказала, чем ей мешала популярность и почему у нее появлялись суицидальные мысли.

Звезда призналась, что чрезмерное внимание действовала на нее угнетающе и она не могла жить так, как жила до популярности. Также Айлиш сказала, что она вовсе не была благодарна за то, что стала знаменитостью.

Фото: Билли Айлиш