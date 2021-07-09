Участники украинской группы Tvorchi рассказали о своем выступлении на Atlas Weekend 2021, а также признались, почему поют на украинском языке.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Tvorchi отметили, что на сцене музыкального фестиваля презентовали песню Falling, которая войдет в их будущий альбом. Релиз новой работы группы планируется уже в сентябре.

— На сцене было много энергии, много классной крутой музыки и невероятная атмосфера. Нам удалось расшевелить аудиторию и подарить всем фейерверк эмоций, — сказал Андрей Гуцуляк.

На Atlas Weekend 2021 ребята появились в костюмах зеленого и синего цвета. Яркими образами они хотели привлечь внимание публики к своему творчеству.

Они признались, что соскучились по фестивалями, поскольку выступления на больших сценах дарят безумный заряд энергии. Перед Atlas Weekend они выступали в Польше и Буковеле.

Кроме этого, Tvorchi считают, что украинская музыка очень важна для нашего общества.

— Мы строим культуру украинской музыки. В 90-х годах не так много артистов пели на украинском. Большинство артистов исполняли песни на других языках. Мы хотим подносить нашу культуру. Украинский язык очень благозвучный, имеет много фонетических “конфет”, он очень хорошо звучит, — сказал Андрей.

— Мы живем в Украине, поэтому это обязательно. Необходимо представлять людям то, что им нравится. Особенно, если люди говорят на украинском, то и мы должны делать украинскую музыку. Мы должны делать то, что им нравится, — добавил Джефри Кенни.

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Фото: Tvorchi