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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Эпоха Королевы ночи в прошлом: Полякову клонировали в новом клипе

Оля Полякова

Украинская певица Оля Полякова презентовала первый за долгое время клип на песню Взрослая девочка.

Новая танцевальная новинка от звезды началась с ее популярной песни Королева ночи.

Идея клипа заключается в том, что Полякова стала первой артисткой, которую клонировала китайская компания. Теперь исполнительница доступна народу и каждый может заказать ее на свой праздник в любом количестве. Именно так сделала главная героиня клипа актриса Ирина Приходько.

Сюжет видео и песни заключается в том, что в круговороте житейских хлопот нужно беречь свою внутреннюю девочку —  заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать.

Сама видеоработа получилась очень яркой и красочной. Режиссером клипа стал Любомир Левицкий, работающий в Голливуде.

Ко всему прочему, одна из главных особенностей видео в использовании нейромаркетингових исследований, которые определили, какие кадры в клипе больше нравятся людям, а какие лучше переделать.

Также Полякова сообщила, что эпоха ее шоу Королева ночи подошла к концу.

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Фото: Пресс-служба Ольги Поляковой

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