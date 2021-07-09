В Киеве продолжается главный музыкальный фестиваля года — Atlas Weekend Friends Edition.
Если вы еще не успели насладиться атмосферой этого события, то поспешите, поскольку до закрытия фестиваля осталось два дня.
Расписание Atlas Weekend 2021 на 10 июля точно порадует поклонников мероприятия, поскольку на сцену выйдет один из хедлайнеров — британский музыкант Fatboy Slim.
Однодневный билет на фестиваль стоит 1200 грн.
Полное расписание Atlas Weekend 2021 на 10 июля, время и порядок выступления звезд — смотрите далее в материале.
Главная сцена (Main Stage)
- 16.15 — Mountain Breeze
- 17.45 — Артем Пивоваров
- 19.30 — Бумбокс
- 21.30 — Fatboy Slim
Западная сцена (West Stage)
- 15.00 — Letay
- 16.00 — Akine
- 17.30 — Alina Pash
- 19.00 — Garden City Movement
- 20.45 — Onuka
Восточная сцена (East Stage)
- 15.30 — Nürnberg
- 16.45 — Nemiga
- 18.15 — Intelligency
- 20.00 — Nizkiz
- 21.45 — ЛСП
Северная сцена (North Stage)
- 14.45 — Komissiya
- 15.45 — Tsepi
- 17.00 — Kyivstoner
- 18.30 — Курган и Agregat
- 20.30 — Tommy Cash
Электронная сцена (Electronic Stage)
- 15.00 — Athomsound
- 16.30 — Azotti
- 17.50 — Omnia
- 19.45 — Markus Schulz
- 21.45 — Anna Lee
Garden Stage
- 15.00 — Anya Arfeeva
- 16.00 — Franc
- 16.00 — Odeum
- 17.00 — Simon
- 18.00 — Evka
- 19.00 — Manficha
- 19.00 — Alevtina
- 20.00 — Wacky J
- 21.00 — Kinree
- 22.00 — The Lazy Jesus
Borjomi Wild Nature Stage
- 16.00 — Boyar
- 18.00 — Rawganica
- 20.00 — Alex SNB
- 23.00 — Даша Коломиец
Музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2021 традиционно проходит на ВДНХ. В этом году проведение мероприятия было под угрозой из-за пандемии коронавируса.
Поэтому организаторы фестиваля приняли решение перенести выступления иностранных артистов на 2022 год. Но даже в условиях карантина им удалось создать достойный line-up с участием украинских исполнителей.
Первые два дня фестиваля были бесплатными. Закрытие события состоится 11 июля. Полное расписание Atlas Weekend 2021 — смотрите на Фактах ICTV.
Фото: Atlas Weekend