В Киеве продолжается главный музыкальный фестиваля года — Atlas Weekend Friends Edition.

Если вы еще не успели насладиться атмосферой этого события, то поспешите, поскольку до закрытия фестиваля осталось два дня.

Расписание Atlas Weekend 2021 на 10 июля точно порадует поклонников мероприятия, поскольку на сцену выйдет один из хедлайнеров — британский музыкант Fatboy Slim.

Однодневный билет на фестиваль стоит 1200 грн.

Полное расписание Atlas Weekend 2021 на 10 июля, время и порядок выступления звезд — смотрите далее в материале.

Главная сцена (Main Stage)

16.15 — Mountain Breeze

17.45 — Артем Пивоваров

19.30 — Бумбокс

21.30 — Fatboy Slim

Западная сцена (West Stage)

15.00 — Letay

16.00 — Akine

17.30 — Alina Pash

19.00 — Garden City Movement

20.45 — Onuka

Восточная сцена (East Stage)

15.30 — Nürnberg

16.45 — Nemiga

18.15 — Intelligency

20.00 — Nizkiz

21.45 — ЛСП

Северная сцена (North Stage)

14.45 — Komissiya

15.45 — Tsepi

17.00 — Kyivstoner

18.30 — Курган и Agregat

20.30 — Tommy Cash

Электронная сцена (Electronic Stage)

15.00 — Athomsound

16.30 — Azotti

17.50 — Omnia

19.45 — Markus Schulz

21.45 — Anna Lee

Garden Stage

15.00 — Anya Arfeeva

16.00 — Franc

16.00 — Odeum

17.00 — Simon

18.00 — Evka

19.00 — Manficha

19.00 — Alevtina

20.00 — Wacky J

21.00 — Kinree

22.00 — The Lazy Jesus

Borjomi Wild Nature Stage

16.00 — Boyar

18.00 — Rawganica

20.00 — Alex SNB

23.00 — Даша Коломиец

Музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2021 традиционно проходит на ВДНХ. В этом году проведение мероприятия было под угрозой из-за пандемии коронавируса.

Поэтому организаторы фестиваля приняли решение перенести выступления иностранных артистов на 2022 год. Но даже в условиях карантина им удалось создать достойный line-up с участием украинских исполнителей.

Первые два дня фестиваля были бесплатными. Закрытие события состоится 11 июля. Полное расписание Atlas Weekend 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Atlas Weekend