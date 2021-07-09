Украинский певец Wellboy (настоящее имя — Антон Вельбой) рассказал, как ему удалось написать хит Гуси и получить бешеную популярность.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV исполнитель сравнил создание трека с чудом и признался, что в этом ему помогли Юрий Бардаш и Евгений Триплов.

На написание слов для песни Wellboy вдохновила природа родного села Грунь, которое находится в Сумской области.

— Я приехал на малую родину, в село Грунь, и просто сидел у реки, вдохновлялся атмосферными пейзажами. У меня в деревне очень уникальная природа. И все так идеально совпало. Гуси — это свободные птицы. Слово “гусь” вызывает очень много ассоциаций, поэтому каждый найдет в этой песне что-то свое, — сказал Wellboy.

Wellboy даже пошутил, что гусей должны признать официальными животными Украины.

По словам исполнителя, уникальность трека Гуси заключается в том, что он написан от души.

— Трек написан от всей души. Там ничего не делалось специально. Я сел написал слова, Евгений Триплов написал припев за 4 минуты на студии, и все совпало. Возможно, вторая моя песня будет провальной, а возможно она будет еще лучше, чем Гуси, — добавил певец.

21-летний Антон Вельбой участвовал в десятом сезоне вокального шоу X-Фактор. Парень дошел до финала, но победить ему не удалось.

Свой первый хит Гуси он выпустил 25 июня 2021 года. Сейчас клип имеет более 1 млн просмотров, а песня быстро вышла в топ-20 самых популярных песен украинского Apple Music.

Фото: Wellboy