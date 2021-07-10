Валерий Меладзе и Океан Эльзы выступили на Atlas Weekend 2021: как проходит фестиваль

В Киеве уже почти неделю продолжается крупнейший музыкальный фестиваль Европы. Atlas Weekend уже посетило более полумиллиона человек. Шесть сцен, более двухсот исполнителей на любой вкус — от электронной музыки до тяжелого рока, от хип-хопа до застольной романтики 90-х.

С нее и начинаем репортаж Фактов ICTV с фестиваля Atlas Weekend. Валерий Меладзе — хейдлайнер четвертого фестивального дня. Его часовое выступление стал одним из самых посещаемых за всю фестивальную историю.

Меладзе — это Бог

В бесконечном потоке людей мы пробираемся к West Stage — там уже играют TVORCHI. Несмотря на жару, Андрей и Джеффри — в длинных и явно не слишком комфортных пальто. Их цвета в инстаграмних трендах этого сезона — зеленого и ярко-синего цветов.

Однако дьявольского в их музыке не так уж и много. Давно известный почерк, добродушная поп-музыка — легкая и танцевальная. Музыканты впервые играют новую песню Falling. Ее еще нет на онлайн-платформах, людям нравится. Уже в конце выступления возле сцены слушателей становится все меньше. Кажется, еще две песни — и тут останется только менеджмент группы и его преданные фанаты.

Нет, творческих не разлюбили. Это на Main Stage начинается выступление Валерия Меладзе.

— No Meladze — no party, — кричит парень лет 25-ти в мой журналистский микрофон.

Под сценой — Наталья с Ирой — в возрасте около 40 лет. Они проехали 400 километров, ползарплаты отдали за билеты, чтобы его услышать.

— Почему украинцы так любят Меладзе? — спрашиваю у Натальи.

— Это — Бог. Бог, понимаете? — выкрикивает она.

— Что в нем такого особенного?

— Харизма! — Наталья отворачивается. Мол, ничего ты не понимаешь в хорошей музыке.

В Украине любят русских артистов — это факт

В джинсах, белоснежной рубашке и розовом жакете Меладзе выходит на сцену, долго купается в аплодисментах. Спрашивает у публики, какие песни она хочет услышать. Девушка возле меня требует Небеса, кто-то другой — Притяженья. Каждый ждет своего хита. Пока мой оператор снимает выступление, я замечаю в первых рядах, среди сотни 20-летних вокруг, Наталью. Она плачет на словах Красиво ты вошла в мою грешную жизнь.

Это невозможно объяснить, как в Украине — на восьмом году войны — российский музыкант, до сих пор является членом партии Единая Россия, собирает на концерте больше людей, чем стадионные Океан Эльзы.

— У меня тоже на это нет ответа. Но факт остается фактом — российских артистов в Украине любят. И это проблема, — говорит музыкальный критик Сергей Кейн.

Мы встречаемся с ним за несколько часов до выступления Меладзе. В этом году он не будет писать репортаж с фестиваля — это его личный протест против того, что здесь так много российских исполнителей.

Сегодня на трех сценах хедлайнерами являются россияне. Меладзе — на основной. Порнофильмы и Shortparis — на других. Baby, show me your love…

Если четвертый день Atlas Weekend стал бенефисом Меладзе, собрав десятки тысяч людей перед главной сценой, то на пятый день организаторы реабилитировались. На West Stage больше всего ждали ДахуБраху.

Кажется, самый популярный украинский бэнд в мире с каждым годом все больше находит сторонников в родной стране. ДахаБраха начинает с песен прошлогоднего альбома Alambari. Никогда не удается разгадать их секрета — как четырем музыкантам, которые даже не встают с места, удается зажечь публику так, будто на рок-концерте. На песни Янки тех, кто не танцует, похоже, уже не осталось.

ДахаБраха заканчивает колыбельной Baby. И публика мгновенно затягивает вместе с музыкантами на сцене:

— Show me your looooove…

В такие моменты разбиваются сердца даже самых черствых людей. В конце — обязательный ритуал, который ДахаБраха исполняет на концертах от Парижа до Нью-Йорка. Музыканты поднимают на сцене сине-желтый флаг.

Фестивальный Океан Эльзы

В пятый день на главной фестивальной сцене с яркими шоу выступили Антитела и Кристина Соловей. И все здесь ждали вечера. Хедлайнер дня — Океан Эльзы. Группа уже очень давно не выступала на фестивалях — раньше их интересовали только сольные концерты на стадионах.

На пресс-конференции перед концертом Святослав Вакарчук ни слова не говорит о политике. Обсуждает новые песни, жалуется на “пиратов”, намекает на концерт в Олимпийском в 2022 году.

На сцену выходит в черных самурайских штанах — без опоздания. Суровые организаторы Atlas Weekend — наверное, единственные, кто заставил эту не слишком пунктуальную группу начать концерт вовремя.

В отличие от Тины Кароль или Насти Каменских, Океан Эльзы грандиозного шоу для фестиваля не готовили. В конце концов, дорогое видеосопровождение и специальные костюмы им не нужны — гитары и барабаны разрывают души фанатов и без этого.

На первых песнях Вакарчук заметно нервничает, его не устраивает звучание. Он часто дает указания кому-то за сценой. Причиной тревоги, возможно, является отсутствие сербского гитариста ОЭ Владимира Опсеницы — из-за пандемии он застрял в США. Его заменяют приглашенные музыканты.

Перед песней Стена Вакарчук приглашает на сцену джазового трубача Денниса Аду. На словах Де ми з тобою будем, коли закінчиться їхня війна? он падает в кого-нибудь из фанатов украинский флаг. Произносит пафосную речь о том, что все у кожного з нас буде добре. А потом добавляет: Нет пафосных слов для людей, которые любят свою страну. Публика аплодирует.

Инклюзивность и ответственность

За что стоит отдельно отметить Atlas Weekend — фестиваль постоянно работает над адаптацией событий для людей с особыми потребностями — территория оборудована пандусами. Для людей на колясках создали отдельную зону, из которой хорошо видно главную сцену.

Заботится фестиваль и о людях с нарушением слуха. Все выступления музыкантов на отдельном большом экране переводят на жестовый язык. К тому же для людей с инвалидностью вход на фестиваль в течение всех семи дней — бесплатный.

Также это один из первых фестивалей в Европе, который устроил на своей территории центр вакцинации против Covid-19 для всех желающих. Он работает с 10.00 до 16.00 ежедневно.