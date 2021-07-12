Украинская группа The Hardkiss выступила на сцене ежегодного музыкального фестиваля Atlas Weekend 2021. Музыканты дали безумный концерт, от которого фанаты коллектива остались в восторге.

Выступление музыкантов началось в 21.45 на главной сцене (Main Stage) на ВДНХ в Киеве. Поклонники The Hardkiss поделились видео и фото с выступления группы в социальных сетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Prohorchuk (@prohorchuk_irina)

По мнению фанатов, музыканты излучают бешеную энергетику и драйв. На видео видно, что сцену, на которой выступал коллектив, украсили большой надписью The Hardkiss.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Prohorchuk (@prohorchuk_irina)

Юлия Санина на своей странице в Instagram сообщила поклонникам за несколько часов до выступления, группа уже заведена и разогрета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Люди, которым не удалось подойти близко к сцене, могли увидеть музыкантов на двух больших экранах. Они в режиме реального времени транслировали выступление группы.

Фанаты отметили в соцсетях, что это выступление — одно из лучших на Atlas Weekend 2021, поскольку музыканты выложились на полную во время своего выступления.

Фото: Александр Немазенко