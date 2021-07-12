Интервью с Анной Тринчер — ЭКСКЛЮЗИВ

Певица и блогер Анна Тринчер рассматривает возможно отправиться на Евровидение, а также не стесняется поделиться своим мнением о вмешательстве во внешность.

Об этом и многом другом она рассказала в интервью Фактам ICTV.

Анна Тринчер — украинская певица, актриса, популярный блогер в Instagram и TikTok. Первую большую популярность получила после съемок в сериале Школа. В 2015 году представляла Украину на Детском Евровидении.

— Вы — полиглот. Как удалось освоить столько языков?

— Я училась в турецкой школе, выступала на турецких фестивалях, представляя Украину, а там обязательным условием было знание турецкого языка на уровне А2, В1. Но, к сожалению, теперь не могу похвастаться его идеальным знанием, так как прошло уже много времени. Еще знаю украинский, английский, русский — так сказать, стандартный набор. На остальные пока не хватает времени, дай Бог эти не забыть!

— Какими нестандартными талантами или умениями обладаете?

— Я очень талантливо треплю нервы! Так, любя, говорят близкие в течение 19 лет (смеется).

— Какие самые глупые и невероятные фейки приходилось о себе читать?

— Дословно не вспомню… Кажется, писали, что меня спонсирует очень богатый мужчина, гораздо старше меня… Были неоднократно разговоры о моей беременности, встречала множество фейков о своем биологическом папе. Как-то я неосторожно вбросила информацию в Instagram, ничего толком не объяснив… И понеслось!

— Как вы реагируете на хейт в сети?

— Я близко к сердцу принимаю подобные вещи. Не могу сказать, что меня сильно заботит чужое мнение, но могу начитаться, накрутить себя — и потом весь день быть в этом настроении, в этих грустных мыслях. Но с каждым годом я все больше и больше учусь с этим справляться, хотя я и очень тонкая натура. Мне сложно абстрагироваться от этой грязи. Поэтому, когда на ТВ выходят программы со мной, сначала я даю просмотреть их своей команде, все ли там нормально. Если они одобрят, тогда уже и я сажусь смотреть.

Думаю, дело в том, что я очень эмоциональная. И это достаточно непривычно для людей! Часто зрители не понимают, почему я так темпераментно реагирую на все, это и вызывает негатив. Но это мои догадки, не более.

— Бывает, что из-за негативных комментариев у девушек падает самооценка. У вас были проблемы с этим?

— Над самооценкой проделана очень долгая и упорная работа. В детстве и подростковом возрасте я была достаточно неприметной девочкой. Таких называют “гадкими утятами”. Мне, безусловно, хотелось внимания, хотелось совершенствоваться, изменить свою внешность. Особенно болезненно воспринималась критика от мальчика, который мне очень нравился в детстве. И с каждым его высказыванием я становилась все менее и менее уверенной в себе.

— Вдобавок я ребенок, который вырос в атмосфере шоу-бизнеса, на конкурсах, где много детей богатых людей, которые не считают других ровней. Я же не могу сказать, что я из богатой семьи: у нас был средний достаток, моментами не было и его. И именно в один из таких периодов я попала в такое окружение, где что думают — то и говорят.

Мне тогда казалось, что я одна против всего мира. Делиться переживаниями с мамой я не хотела, так как у нее хватало собственных проблем.

В 12 лет я сильно поправилась, когда вернулась из Америки, где находилась три месяца. Сама как-то не замечала, но после токсичных комментариев от окружающих я начала носить утягивающее белье. В 12 лет! Это был ужасный период!

Точкой отсчета считаю момент, когда мама попросила наконец полюбить себя, чтобы меня полюбили другие. Если я сама не вижу в себе красоты, то как ее увидят окружающие?

— Какое у вас отношение к пластике? Как вы относитесь к тому, что люди это часто скрывают?

— Я за то, чтобы не врать, ненавижу обман. Если вы сделали грудь или губы — это нормально. Для меня странно, когда люди ходят с искусственной грудью и говорят: Все натурально!

Если я буду обращаться к хирургу, думаю, не буду этого скрывать. Мое тело — мое дело, такой у меня принцип. Я хотела всегда пухлые губки. Гиалуроновая кислота со временем рассасывается, и в этом нет ничего страшного. Хочу сделать ремарку, что я не агитирую никого за уколы или операции. Это должно происходить с хорошим косметологом, хирургом и только после 18 лет! Желательно, чтобы об этом знали ваши родственники, близкие люди.

— Вы участвовали в Детском Евровидении. Планируете ли отправиться на нацотбор на взрослое Евровидение?

— У меня достаточно неприятные воспоминания об этом конкурсе… Но зато там у меня была будоражащая история. Не исключаю, что отправлюсь за подобной на Евровидение.

— Что именно произошло?

— Я пела достаточно серьезную песню, потому что Украина переживала тяжелый год. И мне казалось неуместным петь о цветочках-грибочках. Не исключаю, что тогда для меня не совсем задалось расположение со стороны зрителей из-за настроения песни. Представляя Украину, я не могла петь о чем-то светлом и легком. Возможно, людям, которые пришли посмотреть на праздник жизни, я не подошла по внутреннему вайбу. Моей главной задачей было достойно представить страну — и, мне кажется, я с этим справилась.

— Как понять, что трек будет хитом?

— Тут не угадаешь. Есть какое-то чувство хука и фишки. Они могут быть и в тексте, и в мелодии, и в других проявлениях.

— Брать сепмлы взаймы у других артистов или воровать их — это нормально или так не стоит делать?

— Если это оговорено с автором песни и нет претензий, то это классная коллаборация. Но если брать и нагло воровать звук — то это, простите, зашквар.

— У тебя вышел клип. На его примере — сколько стоит выпустить сингл и клип к нему?

— Если я назову эти суммы, то у меня сердце остановится! (Смеется.) Но я не могу назвать средний прайс, тут много факторов.

Например, этот клип на трек Бла Бла Бла — моя самая дорогая работа, но она осуществилась благодаря Finegold Production.

— Как развивается ваша актерская карьера? Планируете ли дальше сниматься?

— Для себя решила, что пока эта карьера для меня на стопе.

— Многие подростки сходили с ума по сериалу Школа, когда люди постарше имели много вопросов к актерской игре. Как вы оцениваете актерскую игру молодого каста?

— Что сказать… Конечно, не очень. Я в этом же касте, поэтому могу спокойно об этом говорить. Многие молодые актеры тогда впервые камеру увидели.

Обычно в кино и сериалах актеры встречаются и репетируют сцены. У нас же, молодых актеров, и 10 минут не было.

Это было психологически непросто пережить, а мне тогда было 15 лет.

Но при всем этом я благодарна за тот опыт, который там получила. Это был рейтинговый и очень популярный проект.