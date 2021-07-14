Украинская поп-звезда Тина Кароль начала свою блестящую карьеру еще в 2006 году. Певица с раннего детства знала, что будет успешной исполнительницей.

С тех пор она выпустила много хитов и продолжает радовать своих фанатов новыми песнями. Творчество исполнительницы сосредоточено на чувствах и переживаниях из ее жизни.

36-летняя артистка всегда готова к экспериментам в музыке и продолжает открываться перед своей аудиторией с разных сторон. Трансформацию исполнительницы можно проследить в ее песнях.

Факты ICTV сделали подборку топ-10 самых популярных хитов Тины Кароль.

Скандал

Премьера — 2021 год

Самая популярная песня из альбома Красиво сразу стала хитом. В клипе исполнительница демонстрирует прекрасную физическую форму и эмоциональные танцы.

В песне исполнительница рассказывает о ссоре в паре. По сюжету девушка решила окончательно разорвать отношения со своим партнером.

Количество просмотров — 16 млн.

Жизнь продолжается

Премьера — 2013 год

В этой песне певица изображает благодарность своему покойному мужу и заявляет, что она готова идти дальше. Она улыбается и поет о том, что жизнь продолжается. В клипе Тина Кароль демонстрирует свою личную историю девушки с сильным сердцем.

Эта песня стала началом нового этапа в карьере исполнительницы.

Количество просмотров — 16 млн.

Сдаться ты всегда успеешь

Премьера — 2018 год

Песня из альбома Найти своих сразу покорила поклонников певицы. В клипе она изображает силу и веру. Главной идеей является показать несокрушимость перед жизненными препятствиями.

Съемки клипа проходили в селах Верховина и Ворохта, поэтому в клипе можно увидеть очень красивые пейзажи Гуцульщины.

Количество просмотров — 14 млн.

Вільна

Премьера — 2020 год

Дуэт с фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлией Саниной стал официальным саундтреком к фильму Віддана, который был снят по мотивам романа Феликс Австрия украинской писательницы Софии Андрухович.

Дуэт столь разных певиц, Тины и Юлии, стал аллегорией на Аделю и Стефу и подчеркнул непростые отношения героинь фильма.

Поп-певица отмечает, что песня представляет собой своеобразный женский манифест и мантру о силе сестричества.

Количество просмотров — 10 млн.

Сила высоты

Премьера — 2019 год

Песня из альбома Найти своих стала одним из самых популярных хитов исполнительницы. Как отмечает сама певица, в песне демонстрируется преданность женщины своему мужу.

Режиссер клипа Хиндрек Маасик хотел изобразить эталонную красоту женщины.

Количество просмотров — 9 млн.

Помню

Премьера — 2013 год

Одноименный альбом был выпущен после переломного момента в биографии певицы. В 2013 году поп-звезда потеряла своего мужа Евгения Огира. Он умер от рака желудка.

Певица очень тяжело пережила смерть любимого и изобразила свою боль и переживания в песнях.

Количество просмотров — 8 млн.

Безодня

Премьера — 2019 год

Дуэт с группой Бумбокс стал одним из самых ярких в 2019 году. Это была первая совместная работа исполнительницы и группы.

В клипе украинские звезды изображают переживания пары в отношениях. Это история зрелой любви, в которой два человека готовы работать над собой ради счастливого будущего.

Количество просмотров — 8 млн.

Выше облаков

Премьера — 2006 год

С этого хита началась успешная карьера поп-певицы. Дебютный клип исполнительница сняла на средства, которые получила на фестивале Новая волна 2005.

Тогда российскую звезду Аллу Пугачеву поразило пение молодой Тины, поэтому она приняла решение отдать специальный приз фестиваля именно ей.

Количество просмотров — 5 млн.

Вабити

Премьера — 2020 год

Песня из альбома Найти своих стала одним из главных хитов 2020 года. В клипе певица выступила в роли сексуальной хозяйки, за сердце которой соревнуются два работника.

В нем Тина зажигает на танцполе вместе с красавцами и отдыхает у бассейна.

Количество просмотров — 5 млн.

Ноченька

Премьера — 2006 год

Песня из второго студийного альбома с одноименным названием принесла исполнительнице безумную популярность. Несмотря на то, что песню выпустили более 15 лет назад, она занимает второе место в категории Топ-песни певицы от Apple Music.

В ней певица рассказывает о переживаниях и чувствах влюбленной девушки.

Количество просмотров — 4 млн.

Фото: tina_karol