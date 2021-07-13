Нацотбор на Евровидение: Наталья Франчук рассказала, состоится ли конкурс в следующем году

Управляющая производством телеканала СТБ Наталья Франчук рассказала, почему нацотбор на Евровидение сложнее любого талант-шоу и состоится ли конкурс в следующем году.

В интервью Детектор Медиа Наталья отметила, что несмотря на разнообразие проектов на украинском телевидении, только нацотбор на Евровидение вызывает неистовый ажиотаж в сети и волну обсуждений.

— Национальный отбор — это масштабное событие, которое касается всей страны. Аудитория Евровидения делится на две серьезные части: зрителей и профессиональную тусовку. Все люди из шоу-бизнеса между собой общаются и, будем честны, не всегда дружат. Поэтому определенную волну обсуждений поднимает, в первую очередь, профессиональное сообщество. Мы уже шутим внутри: что это за большое шоу без скандала? Широкий резонанс — это хорошо. Мы научились с ним жить и получать от него пользу. Более того, в какой-то момент мы выходим из Facebook на три недели, потому что если это все читать, можно сойти с ума.

По словам Наталаии, конкурс Евровидение находится на особом контроле в холдинге Starlightmedia, поскольку это важное событие для всего мира.

— Пять лет все СМИ пишут, что СТБ сделал из Нацотбора качественное масштабное шоу. Европейские журналисты и еврофаны из разных стран ежегодно приезжают к нам на финал и отмечают, что мы делаем высококлассный отбор. Они следят за всеми странами, эта оценка ценна.

Я не причастна к нашей музыкальной индустрии, но мне кажется, что сегодня у молодых артистов нет площадки, куда бы они могли прийти и показать свой трек. Нам приятно, что после Нацотбора наши участники летом традиционно поют на Atlas Weekend, а через месяц уже с каким-то небольшим сольником из четырех-пяти песен выступают на концертных площадках.

Стоит заметить, что в 2021 году закончился второй по счету трехлетний договор о сотрудничестве между UA: Первый и СТБ о проведении национального отбора на Евровидение.

Наталья призналась, что уже в середине июля станет известно, состоится ли конкурс в следующем году.

— Это всегда должна быть двусторонняя заинтересованность. Будем ли мы это делать и если да, то каким образом — об этом должны договориться два крупных игрока: Общественный вещатель и StarLightMedia. Я надеюсь, что хотя бы после пятого места Go-A государство тоже обратит внимание на этот конкурс. Потому что лицензия на участие страны, проживание артиста и его команды, постановка номера — это большие деньги. И если конкурс уже пять лет обсуждают по всей стране, то было бы правильно финансово поддержать представителя этой страны.

Франчук добавила, что поездка Джамалы на Евровидение 2016 обошлась телеканалу СТБ в 1,5 млн грн. Но участие группы Go-A в международном конкурсе стоило значительно дороже из-за новых правил и пандемии коронавируса.

— В этом году расходы на билеты и проживание взял на себя UA: Первый. Но нам, кроме оплаты постановки, прилетела другая сложность: резервное видео. Его стоимость оказалась такой же, как если бы мы заплатили за перелет, проживание и питание команды.

Из-за пандемии надо было перевозить произведенный в Украине реквизит лицензированной компанией, которая имеет возможность въезжать в ЕС без двухнедельного карантина. Плюс действовала карантинная норма, согласно которой ребята должны были приехать не за день до первой репетиции, а за десять.