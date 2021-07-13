Украинская певица Тина Кароль презентовала клип на песню Микроволновка на краудфандинговой площадке Patreon. Сам трек вышел более 10 лет назад.

Теперь неизданный видеоролик Микроволновка может посмотреть каждый желающий на платной платформе Patreon. Об этом сообщила звезда, опубликовав тизер клипа в Instagram.

— Ты так долго этого ждал. Неизданный клип Микроволновка ждет тебя на моем Patreon. А я тебя жду на своем эксклюзивном сольном концерте в Киеве, — написала Тина Кароль.

На видео лицо Тины Кароль постепенно покрывается яркими красками. Сама звезда предстала с коротко стрижеными нежно-розовыми волосами.

Режиссером клипа стал Алан Бадоев. Известно, что у них есть еще одна неизданная видеоработа на песню Переживем измены.

Песню Микроволновка звезда представила в 2010 году, она вошла в четвертый альбом Тины Кароль, который называется 9 жизней.

— Клип был неизданный, поскольку моя семейная история тех лет не была созвучна с этой песней и клипом. Сегодня пришло время выпустить этот клип в качестве подарка поклонникам. Необычная, дерзкая, яркая видеоработа, как и наша будущая встреча, — сказала Тина Кароль.

Поклонники певицы пришли в восторг, оставив ей множество комментариев. Также некоторые сравнили новую работу Тины Кароль с видеоклипами других артистов.

То есть я, которая до сих пор ждет неизданный клип на Переживем измены от Бадоева, могу не терять надежду?

Мы конечно знаем, насколько сильно ты любишь архивы, но не думали, что настолько.

А этот клип тогда еще был создан или сейчас? По вам не видно, что 10 лет прошло.

Не перестаете удивлять.

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