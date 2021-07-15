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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Уверенные и вызывающие: Maneskin презентовали клип I wanna be your slave

Maneskin

Итальянская рок-группа Maneskin презентовала клип на песню I wanna be your slave, что в переводе с английского — я хочу быть твоим рабом.

В видеоклипе победители Евровидения 2021 предстали в привычном для себя образе — экстравагантные, дерзкие и в кричащих нарядах.

Известно, что из-за видеоролика солист группы Дамиано Давид сменил имидж — коротко подстригся.

Участники музыкального коллектива всячески анонсировали выход клипа, публиковав в Instagram фото с интригующими подписями.

А также видеоролик, в котором басист группы Виктория Де Анджелис плюет в барабанщика Итана Торкио.

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Фото: Maneskin

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