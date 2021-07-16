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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Лобода представила новый сингл, но фанаты слышат в нем Artik и Asti

Лобода представила новый сингл, но фанаты слышат в нем Artik и Asti

Певица Светлана Лобода показала клип на песню Allo. Режиссером ролика выступил Алан Бадоев. Стоит отметить, что это не полноценный клип, а так называемое mood video.

Бывает момент, когда, то, что происходит на душе, нужно просто вытанцевать. И не важно где! Любое место может превратиться в танцпол: твоя машина, ночная улица или обычный паркинг перед домом, — отметила Светлана Лобода.

В комментариях под видео много похвалы в сторону певицы. Однако многое также пишут, что трек далеко не оригинальный. В частности пользователи сравнивают его с песнями от Artik і Asti.

Светлана Лобода — Allo: премьеру клипа смотреть онлайн
Светлана Лобода — Allo: премьеру клипа смотреть онлайн
Светлана Лобода — Allo: премьеру клипа смотреть онлайн
Светлана Лобода — Allo: премьеру клипа смотреть онлайн
Светлана Лобода — Allo: премьеру клипа смотреть онлайн
Светлана Лобода — Allo: премьеру клипа смотреть онлайн
Светлана Лобода — Allo: премьеру клипа смотреть онлайн
Светлана Лобода — Allo: премьеру клипа смотреть онлайн
Светлана Лобода — Allo: премьеру клипа смотреть онлайн
Светлана Лобода — Allo: премьеру клипа смотреть онлайн
Светлана Лобода — Allo: премьеру клипа смотреть онлайн
Светлана Лобода — Allo: премьеру клипа смотреть онлайн
Светлана Лобода — Allo: премьеру клипа смотреть онлайн
Светлана Лобода — Allo: премьеру клипа смотреть онлайн
Лобода представила новый сингл, но фанаты слышат в нем Artik и Asti / 7 фотографий

Больше всего в комментариях упоминают трек Artik и Asti Грустный дэнс. Эта песня течение 2020 года звучала, как говорится, с каждой утюга.

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