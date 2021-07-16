Певица Ани Лорак приедет с концертом в Украину. Выступление планируется в одесском клубе Itaka 16 и 17 августа в 21.00.

В клубе Itaka Фактам ICTV рассказали, что концерт действительно запланирован, однако относительно дополнительной охраны, чтобы обеспечить безопасность посетителям, информации пока нет.

Билеты на концерт Ани Лорак уже доступны для покупки на ресурсе Concert.ua. Цены на билеты стартуют от 900 грн. Желающим получить vip-билеты придется выложить 7,5 тыс. грн. Интересно, что билетов в кассе почти не осталось.

Дело в том, что Ани Лорак вызвала волну хейта к себе еще в 2014 году. Активистам и патриотически настроенным гражданам не понравился тот факт, что во время Революции Достоинства и войны на Востоке украинская артистка ездит в РФ с концертами, получает там награды и прочее.

В 2014 году Лорак дала свой последний концерт в Украине. Он возмутил многих украинцев. Поэтому концерт сопровождался массовыми беспорядками и драками.

Однако в 2017 году неожиданно для всех Ани Лорак спела на шоу, посвященном 15-летию балета Freedom.

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