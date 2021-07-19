Певица из Украины Рената Штифель заняла второе место на международном фестивале Славянский базар в Витебске (Беларусь). Второе место артистка разделила с беларуским исполнителем Даниилом Мышковцом. Призеры получили по $5 тыс.

Первое место и $15 тыс. достались представительнице Сербии Ирине Арсениевич.

Однако масла в огонь подливает тот факт, что фестиваль проходит под патронатом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Более того, Рената Штифель успела попасть в немилость к украинским пользователям из-за селфи с российским певцом Николаем Басковым.

Что известно о Ренате Штифель

Рената Штифель – 28-летняя певица из Ужгорода (Украина), которая сейчас проживает на Кипре. Украинским слушателям она известна, прежде всего, как участница нацотбора на Евровидение 2012. На старте карьеры продюсером девушки был Тимофей Нагорный.

В 2013 году Рената выпустила самый узнаваемый сингл под названием Душа, который написал Руслан Квинта.

В 2019 году девушка участвовала в российской версии шоу Голос.