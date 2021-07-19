Популярный артист Иван Дорн на выходные выступил в российском Нижнем Новгороде. Украинский певец исполнил ряд своих хитов, а также прочитал стихи со сцены, которые он посвятил городу.
В стихах Дорн назвал Нижний Новгород братским.
Реки за спиной сливают русло: два — в один поток.
Стрелка град оберегает восьмисотый уже год.
Этот град я поздравляю! Юбиляр ты мой родной.
Пусть никто не пробивает честь твою и кремль твой.
Нижний Новгород холмистый с характерною чертой
Добрых жителей и чистых, и всегда готовых в бой.
Что ж, зацепимся за это, приготовься к бою, брат.
Ну что, Нижний, ты сдаешься? Банде дашь отпор?
Ну тогда вас дорнобанда вызывает на танцпол.
Кто из нас первее стихнет, перестанет танцевать,
Побежит на ручки к маме и пораньше ляжет спать,
Тот и станет проигравшим. Нижний Новгород отдаст.
Также во время выступления Ивана Дорна на сцену поднялась российская актриса Ирина Горбачова, чтобы зажечь вместе с певцом.
Иван Дорн в Каннах
12 июля певец и продюсер Иван Дорн презентовал на Каннском кинофестивале картину Петровы в гриппе, режиссером которой выступил российских режиссер Кирилл Серебренников.
Сам режиссер на красной дорожке не появился. Фильм презентовали исполнители главных ролей Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Иван Дорн, Юра Борисов, Юрий Колокольников и один из продюсеров ленты Илья Стюарт.