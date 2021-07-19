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Євгенія Шапоренко |

С Горбачевой и стихами: Иван Дорн выступил в братском Нижнем Новгороде

С Горбачевой и стихами: Иван Дорн выступил в братском Нижнем Новгороде

Популярный артист Иван Дорн на выходные выступил в российском Нижнем Новгороде. Украинский певец исполнил ряд своих хитов, а также прочитал стихи со сцены, которые он посвятил городу.

В стихах Дорн назвал Нижний Новгород братским.

Реки за спиной сливают русло: два — в один поток.

Стрелка град оберегает восьмисотый уже год.

Этот град я поздравляю! Юбиляр ты мой родной.

Пусть никто не пробивает честь твою и кремль твой.

Нижний Новгород холмистый с характерною чертой

Добрых жителей и чистых, и всегда готовых в бой.

Что ж, зацепимся за это, приготовься к бою, брат.

Ну что, Нижний, ты сдаешься? Банде дашь отпор?

Ну тогда вас дорнобанда вызывает на танцпол.

Кто из нас первее стихнет, перестанет танцевать,

Побежит на ручки к маме и пораньше ляжет спать,

Тот и станет проигравшим. Нижний Новгород отдаст.

Также во время выступления Ивана Дорна на сцену поднялась российская актриса Ирина Горбачова, чтобы зажечь вместе с певцом.

Иван Дорн в Каннах

12 июля певец и продюсер Иван Дорн презентовал на Каннском кинофестивале картину Петровы в гриппе, режиссером которой выступил российских режиссер Кирилл Серебренников.

Сам режиссер на красной дорожке не появился. Фильм презентовали исполнители главных ролей Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Иван Дорн, Юра Борисов, Юрий Колокольников и один из продюсеров ленты Илья Стюарт.

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