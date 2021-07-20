Что известно о концертах Лорак и Лободы

В Одессе в августе анонсировали концерты сразу две украинских певицы, которые последние семь лет не проводят масштабных выступлений на территории страны.

Речь идет об Ани Лорак и Светлане Лободе.

Факты ICTV обратились к представителям артистов и в пресс-службу Минкульта Украины с запросами, однако пока ответов получить так и не удалось.

Концерт Светланы Лободы в Одессе

С 2014 года Светлана Лобода продолжила активно работать в России. Выступления, участие в премиях и передачах на ТВ в РФ вызвали негодование у многих украинцев. В результате в 2016 году ей сорвали концерты в Ивано-Франковске и Тернополе. В 2017 году певица на российском шоу Пусть говорят заявила, что ей поступают угрозы от радикалов.

28 мая 2017 года Лобода должна была дать концерт в одесском клубе Ибица. Однако тогда протестующие сорвали ее выступление.

С того момента Светлана Лобода перестала давать концерты в Украине, а на ТВ почти не появлялась. Однако в РФ она получила титул суперзвезды, была лауреатом множества премий, а также давала концерты как публичные, так и закрытые.

В 2019 году Лобода в интервью Ксении Собчак отметила, что возлагает большие надежды на Владимира Зеленского. Мол, чтобы он помог в этой ситуации, однако чуда не произошло.

— Я очень надеюсь на то, что Владимир Зеленский как творческий человек все наладит. Мне хочется, чтобы все было хорошо. И я верю, что вскоре я смогу вернуться в свою страну с огромным концертом, — говорила Светлана.

Однако все эти годы Светлана посещала Киев, работала здесь над новым материалом, в частности последнее видео было снято в украинской столице. Также артистка давала в Украине камерные выступления.

Светлана Лобода планирует дать большой концерт в Одессе 14 августа. Выступление планирует в клубе Ибица. Стоит отметить, что цены на билеты достигают 12 тыс. грн. Самый дешевый – 1,3 тыс. грн.

Справедливости ради, под постом об анонсе концерта много комментариев о том, что концерт ожидаемый. Также многие люди спрашивали о цене билета. Хотя были и те, кому эта идея не очень понравилась.

Среди патриотично настроенных людей эта новость радости не вызвала, скорее больше возмущения.

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Концерт Ани Лорак в Одессе

Еще с начала российской агрессии в Украине Ани Лорак не стеснялась ездить в Москву на работу. Она активно давала концерты, появлялась на премиях, а также планировала концерт уже в окупированном Крыму (в последствии выступление таки отменили).

С начала 2014 года все концерты Ани Лорак сопровождались пикетами и негодованием среди украинцев. Однако самым громким стал концерт во Дворце Украина, когда протест перерос в стычки с полицией и массовую драку.

С того момента ее карьера в Украине закончилась. Единственным за эти годы стало выступление на шоу, посвященном 15-летию балета Freedom.

И вот 2021 год. Артистка готовится к концерту в клубе Itaka в Одессе. Билеты на концерт Ани Лорак уже доступны для покупки на ресурсе Сoncert.ua.

Цены на билеты стартуют от 900 грн. Желающим получить vip-билеты придется выложить 7,5 тыс. грн.

К слову, организатором концерта Ани Лорак выступает Артем Вознюк. Многим его фигура покажется спорной. Вознюк – местный медиамагнат, в его собственности ряд кинотеатров, а также Просто Ради.О. Ранее он уже попадал в скандалы из-за украинского языка. Еще в далеком 2006 году он был против того, что в его кинотеатрах показывали ленты исключительно на украинском языке. Затем с какой-то периодичностью он влипал в истории из-за протеста против украинского языка. Так, в 2012 году Вознюк грубо критиковал нормы языкового закона о правилах использования государственного языка, в частности, в образовательной и культурной сферах. Свой гнев он вылил в комментариях в сети.

Что? Что за идиотизм? Что значит украинское будущее? Что за х**ня? Я живу в родном городе. Мои родители, дедушки и бабушки говорили и говорят на русском. Это мой город! Ясно?! Воевать буду за русский язык, если потребуется!.. …Предатели греб**ые! Совсем уже ох**нели! Еще выгонять меня?! Раньше я был толерантен — теперь х*р вам!.. …Надо организовывать нормальных русскоязычных людей и гнать поганой метлой нациков!

Однако потом открещивался от своих слов, мол, украинофобом не являюсь, а прививать любовь к украинскому языку нужно не насильственно, а креативно. Даже заявлял, что готов этому способствовать.

Кто еще едет в Украину с концертами

Однако не Лорак и Лободой едиными. В том же клубе Ибица 24 июля планируется концерт Ивана Дорна, который накануне назвал российский город Нижний Новгород братским.

Также в клубе хотят провести 8 августа концерт российского репера Баста, который семь лет не может решить, что такое Крым и кому он принадлежит. К слову, репер несколько лет был невъездным в Украину, однако в 2021-м ему открыли границу.

Еще в Одессу приедет российский исполнитель Элджей, которому тоже запрещали вьезд в Украину. Однако год назад суд отменил решение СБУ, и репер теперь может спокойно приезжать в Украину.

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