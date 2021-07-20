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Каріна Зуєва |

Billboard назвал 5 самых высокооплачиваемых музыкантов 2020 года

Billboard назвал 5 самых высокооплачиваемых музыкантов 2020 года

Американский журнал Billboard назвал самых высокооплачиваемых музыкантов за 2020 год.

По данным Billboard, первое место в рейтинге по доходам занимает британская рок-группа Queen. Общий заработок музыкального коллектива составляет $48,7 млн.

Второе место занимает американская певица Тейлор Свифт. Общий доход 31-летней исполнительницы — $41,4 млн.

Ранее доходы певицы были больше, но поскольку пандемия отменила живые выступления, заработок значительно уменьшился. Однако в 2020 году Свифт выпустила два сольных альбома — Folklore и Evermore.

Третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых музыкантов за 2020 год занимает американская певица и автор песен Билли Айлиш. Общий доход 19-летней артистки — $32,8 млн.

Четвертое место досталось южнокорейской мужской группе BTS. Музыкальный коллектив отстал от Билли Айлиш всего на $1,3 млн. Их общий доход — $31,5 млн.

Пятерку высокооплачиваемых артистов закрывает американский рэпер Post Malone. Общий доход 26-летнего музыканта — $29,7 млн. Артист неплохо заработал живыми выступлениями до начала пандемии.

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Источник: Billboard

Фото: Getty Images

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