На музыкальный фестиваль Файне місто в Тернополе пригласили российские группы Louna, Anacondaz, Порнофильмы и Wildways.

Городской председатель Тернополя Сергей Надал обратился в Службу безопасности Украины в Тернопольской области с просьбой проверить, законно ли эти музыканты пересекли государственную границу и легитимно ли находятся на территории Украины.

Кроме этого, Сергей Надал призвал организаторов фестиваля отменить выступления российских музыкантов.

Стоит заметить, что группы Louna, Anacondaz, Порнофильмы и Wildways недавно выступали на фестивале Atlas Weekend в Киеве.

А часть коллективов не первый раз появятся на фестивале Файне місто. Порнофильмы приезжали в Тернополь в 2017 и 2018 годах, а Wildways — в 2019-м.

По данным СБУ, завершилась проверка 21 гражданина России. Законных оснований для их недопущения к участию в фестивале спецслужбой не обнаружено. Сейчас проводится проверка в отношении еще 16 иностранцев.

— Вчера в наше Управление обратился городской совет с просьбой провести дополнительную проверку участников иностранных групп на предмет легитимности и законности их пребывания на территории Украины. Указанное обращение принято к рассмотрению. Наши сотрудники в пределах своей компетенции тщательно изучат данный вопрос, о чем письменно сообщат Тернопольский городской совет, — сообщил пресс-секретарь СБУ в Тернопольской области Петр Королюк.

Стоит заметить, что Файне місто — это музыкальный фестиваль под открытым небом, который проходит в Тернополе с 2013 года.

Главными целями события является объединение Украины, популяризация украинской культуры и развитие фестивального движения в Украине. В этом году фестиваль пройдет с 28 июля по 1 августа.

Фото: Faine Misto festival

Источник: Тернопольский городской совет