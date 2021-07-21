В России избили семилетнего сына известного певца Стаса Пьехи. С кулаками на ребенка набросилась соседка артиста, жена российского футбольного арбитра Владислава Безбородова.
Как удалось выяснить местным СМИ, инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом.
Семилетний Петя Пьеха подружился с соседскими детьми и пришел к ним поиграть.
Жена арбитра сделала ему замечание, и мальчик, обидевшись, проткнул карандашом надувной бассейн.
— Моего ребенка ударили головой о землю, он пролетел метра два. Потом та женщина набросилась на мою тещу и нанесла ей несколько ударов, — прокомментировал инцидент Стас Пьеха.
Узнав о случившемся, мать мальчика вызвала медиков и полицию.
Семилетний Петя Пьеха находится в больнице: медики диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб бедер и грудной клетки.
Очевидцы, пообщались со СМИ, подтвердили, что жена арбитра Безбородова вела себя агрессивно и неадекватно.
По состоянию на вечер 20 июля ни она, ни Стас Пьеха не давали новых комментариев относительно ситуации в своих соцсетях.
Источник: Star Hit
Фото: Станислав Пьеха