В России избили семилетнего сына известного певца Стаса Пьехи. С кулаками на ребенка набросилась соседка артиста, жена российского футбольного арбитра Владислава Безбородова.

Как удалось выяснить местным СМИ, инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом.

Семилетний Петя Пьеха подружился с соседскими детьми и пришел к ним поиграть.

Жена арбитра сделала ему замечание, и мальчик, обидевшись, проткнул карандашом надувной бассейн.

— Моего ребенка ударили головой о землю, он пролетел метра два. Потом та женщина набросилась на мою тещу и нанесла ей несколько ударов, — прокомментировал инцидент Стас Пьеха.

Узнав о случившемся, мать мальчика вызвала медиков и полицию.

Семилетний Петя Пьеха находится в больнице: медики диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб бедер и грудной клетки.

Очевидцы, пообщались со СМИ, подтвердили, что жена арбитра Безбородова вела себя агрессивно и неадекватно.

По состоянию на вечер 20 июля ни она, ни Стас Пьеха не давали новых комментариев относительно ситуации в своих соцсетях.

Источник: Star Hit

Фото: Станислав Пьеха