Лобода появилась на украинских радиостанциях накануне концерта в Одессе

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая многие годы работает на российский рынок, прилетела в Украину в рамках промо нового сингла Allo.

Артистка в рамках презентации нового трека поселила целый ряд украинских радиостанция, в частности Пятница, Наше Радио, Русское Радио. Украина, NRJ Украина.

Об этом она сама сообщила в Instagram.

Сингл Allo Светлана Лобода презентовала на прошлой неделе. Пока полноценного клипа на него не было, однако певица опубликовала так называемое mood-видео. Режиссером ролика выступил Алан Бадоев.

В комментариях под видео много похвалы в сторону певицы. Однако многое также пишут, что трек далеко не оригинальный. В частности пользователи сравнивают его с песнями от Artik і Asti.

Также Светлана Лобода уже анонсировала концерт в Одессе, который должен состояться 14 августа. Стоимость билетов колеблется от 1,3 тыс. грн до 12 тыс. грн. Однако свободных мест уже почти не осталось.