Украинский певец Monatik (Дмитрий Монатик) презентовал новый клип на песню Зажигать/Jomo.

Исполнитель объяснил, что JoMo расшифровывается как Joy Of Missing Out, что в переводе с английского радость от упущенного. Артист отметил, что идея песни родилась в связи с постоянным пребыванием на карантине и сидением в интернете.

— В один момент словил себя на мысли, что из-за карантина и нового образа жизни как-то все то, что вокруг — пролетает мимо. Потому что подсел на интернет, и рука так и тянется взглянуть, что происходит в мире. Наверное, точно что-то очень важное. Что-то, что совсем нельзя пропустить, — написал Monatik в Instagram.

Первые строки песни к Дмитрию пришли на Кубе, а на написание музыки вдохновил бразильский ритм.

Мультиартист добавил: вместо личного общения, просмотра картин вокруг, наслаждением декораций, которые нам дарит жизнь здесь и сейчас, все происходит в социальной сети. А там столько информации — часто ненужной, что голова кипит.

Съемки клипа проходили на острове Милос (Греция). В видеоролике атмосфера пейзажей чередуется с образами ярких и экстраординарных героев.

В сюжет видеоработы заложена идея о том, что абсолютно каждый человек, где бы он ни был, должен зажигать, наслаждаться, кайфовать, а не просто прожигать жизнь.

Режиссером клипа стала Таня Муиньо.

К слову, недавно именно Таня Муиньо сняла клип для Cardi B.

Фото: Дмитрий Монатик