Тернопольская музыкальная группа Tvorchi выпустила первый сингл из нового альбома под названием Falling, а также клип к нему.

Он успел покорить тысячи слушателей еще до релиза. Небольшой отрывок в TikTok набрал более 1500 видео всего за три дня, а презентацией песни на фестивале Atlas Weekend наслаждалось около 3 тыс. восхищенных гостей.

— Falling — синтезированный саундтрек всех летних путешествий, он про людей и страсть, которая способна менять направление в навигаторе жизни, — сообщила музыкальная группа.

Клип на сингл Falling переносит к закату солнца, где на воздушном шаре между облаками Tvorchi начинают свое путешествие.

Работу над клипом Falling возглавил режиссер Андрей Лагутин, который ранее снял для группы клип Мова тіла.

Tvorchi — украинская электронная группа из Тернополя, созданная в 2018 году музыкальным продюсером Эндрю Гуцуляком и вокалистом Джеффри Огастесом Кенни. Ребята уже участвовали в нацотборе международного музыкального конкурса Евровидение — 2020, но не смогли победить.

В их творчестве присутствуют песни как на украинском, так и на английском языке.