Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Тетяна Забожко |

Снова молодой: Пол Маккартни презентовал клип на песню Find My Way

Снова молодой: Пол Маккартни презентовал клип на песню Find My Way

22 июля британский музыкант, участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни совместно со своим ассистентом Беком презентовали клип на песню Find My Way.

– Вернитесь назад во времени и идите на танцпол, – представил видео в Twitter исполнитель.

Сразу с первых кадров становится понятным, что имел в виду музыкант.

Ведь начинается клип с того, что снова молодой Пол Маккартни ходит по коридору отеля, улыбается персоналу и танцует.

В конце видео выясняется, что все это время Маккартни изображал Бек, надев гиперреалистичную маску.

Визуальное изображение для видео создала компания Hyperreal Digital, которая специализируется на создании цифровых аватаров.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка