22 июля британский музыкант, участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни совместно со своим ассистентом Беком презентовали клип на песню Find My Way.

– Вернитесь назад во времени и идите на танцпол, – представил видео в Twitter исполнитель.

Step back in time and onto the dancefloor ????

‘Find My Way (feat. @beck)’. The brand new music video. Watch now: https://t.co/vVcMfSLVTS pic.twitter.com/n5DaT3yrtK — Paul McCartney (@PaulMcCartney) July 22, 2021

Сразу с первых кадров становится понятным, что имел в виду музыкант.

Ведь начинается клип с того, что снова молодой Пол Маккартни ходит по коридору отеля, улыбается персоналу и танцует.

В конце видео выясняется, что все это время Маккартни изображал Бек, надев гиперреалистичную маску.

Визуальное изображение для видео создала компания Hyperreal Digital, которая специализируется на создании цифровых аватаров.