22 июля британский музыкант, участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни совместно со своим ассистентом Беком презентовали клип на песню Find My Way.
– Вернитесь назад во времени и идите на танцпол, – представил видео в Twitter исполнитель.
Step back in time and onto the dancefloor ????
‘Find My Way (feat. @beck)’. The brand new music video. Watch now: https://t.co/vVcMfSLVTS pic.twitter.com/n5DaT3yrtK
— Paul McCartney (@PaulMcCartney) July 22, 2021
Сразу с первых кадров становится понятным, что имел в виду музыкант.
Ведь начинается клип с того, что снова молодой Пол Маккартни ходит по коридору отеля, улыбается персоналу и танцует.
В конце видео выясняется, что все это время Маккартни изображал Бек, надев гиперреалистичную маску.
Визуальное изображение для видео создала компания Hyperreal Digital, которая специализируется на создании цифровых аватаров.