22 июля британский музыкант, участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни совместно со своим ассистентом Беком презентовали клип на песню Find My Way.

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) July 22, 2021