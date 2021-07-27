Макс Барских — известный украинский певец, артист и композитор. Его дебют состоялся в 2008 году, когда он стал участником телевизионного талант-шоу Фабрика звезд-2.

После окончания проекта Барских выпустил свой первый альбом, создал шесть музыкальных клипов и даже успел сняться в киноленте вместе со всемирно известной бельгийско-канадской певицей Ларой Фабиан.

В настоящее время украинский артист известен как композитор и певец. Слушайте лучшие песни Макса Барских онлайн далее в материале Фактов ICTV.

Хочу танцевать (2016)

Танцы, музыка, ритм и драйв — поклонники Барских обожают эту композицию, поскольку в ней поется о желании отдохнуть и забыться от суеты. Трек не потерял своей актуальности спустя годы — всем нужно вдыхать свежий воздух и иногда расслабляться.

Туманы (2016)

По словам артиста, он и его героиня Анна в клипе к этой песне ведут страстный диалог, погружаясь в fashion-эстетику неогопа. Пластика, танец и негромкие слова — все, что нужно для выражения взрывных, возможно, иногда “туманных” чувств, о которых поется в треке.

Моя любовь (2017)

Песня об отчаянии, надежде, вере, безверии, победе настоящего над ложным. По словам Макса Барских, этот трек — страница его личного дневника жизни.

По его мнению, сейчас царит мир пластмассовых чувств, в котором интернет вытесняет красоту личного общения, лайки заменяют искреннюю заинтересованность, а любовь — теперь просто красивое слово из прошлого.

Полураздета (2018)

Эту композицию в социальных сетях окрестили как самую сексуальную песню в багаже Макса Барских. Не странно, название трека говорит само за себя.

За сутки после релиза клип к этой песне набрал 1,5 млн просмотров на платформе YouTube. Его режиссером стал легендарный Алан Бадоев. В одном из интервью клипмейкер признался, что самые дорогие проекты он снимает для Макса Барских.

Вспоминать (2018)

Эта лирическая песня — тысячи личных историй поклонников артиста, объединенных в одно осеннее воспоминание о любви. Трек посвящен семи чувствам, которые Барских испытал за два года после премьеры мультиплатинового альбома в 2016 году.

Воспоминания в песне — как фрагменты лучшей составляющей жизни человека. Композиция раскроет даже те чувства, которые слушатели спрятали глубоко в своей душе.

Сделай громче (2018)

По словам артиста, эта композиция посвящена людям, которые устали от предрассудков, постоянных мнений, советов и негатива. Сделай громче — послушай свою душу и забудь о тревогах, будто кричит певец в треке.

Неслучайно (2019)

По словам артиста, он посвятил эту композицию человеку, с которым на тот момент недавно встретился. Несмотря на непродолжительное время знакомства, Барских сумел почерпнуть вдохновение на написание этой песни.

Трек попал в топ-5 чартов iTunes пяти стран — Украины, России, Беларуси, Казахстана и Чехии. Возможно, это произошло из-за томительного ожидания. Еще за сутки до релиза песни фанаты Барских наделали шума в сети, призвав артиста поскорее провести премьеру.

Неземная (2019)

Согласно статистике медиапортала TopHit, спустя два месяца после премьеры песня успела прозвучать в эфире радио около 200 тыс. раз. Трек молниеносно оккупировал главные музыкальные чарты топовых радиостанций СНГ и плейлисты Apple Music.

Поклонники Барских даже сейчас иногда пишут в комментариях к постам артиста, что эта композиция — вечный хит. Некоторые фанаты подшучивают, что им звонят соседи в 3.00 и просят сделать музыку погромче.

Океаны (2020)

Красивая песня о безграничной любви, чувствах, красоте мира и “океане” души. После премьеры песни поклонницы артиста шутили в социальных сетях, что, прослушав трек, остается ощущение, будто они изменили своих мужчин.

Армагеддон (2020)

По словам Барских, прослушав эту песню, можно разлететься на сотни атомов, однако этого бояться не нужно. Трек затронет душу даже самых равнодушных людей.

Армагеддон — именно так, волнующе, чувствует себя композитор сегодня. Уверены, прослушав песню Барских, вы поймете чувства украинского артиста.