Макс Барских — известный украинский певец, артист и композитор. Его дебют состоялся в 2008 году, когда он стал участником телевизионного талант-шоу Фабрика звезд-2.
После окончания проекта Барских выпустил свой первый альбом, создал шесть музыкальных клипов и даже успел сняться в киноленте вместе со всемирно известной бельгийско-канадской певицей Ларой Фабиан.
В настоящее время украинский артист известен как композитор и певец. Слушайте лучшие песни Макса Барских онлайн далее в материале Фактов ICTV.
- Хочу танцевать (2016)
Танцы, музыка, ритм и драйв — поклонники Барских обожают эту композицию, поскольку в ней поется о желании отдохнуть и забыться от суеты. Трек не потерял своей актуальности спустя годы — всем нужно вдыхать свежий воздух и иногда расслабляться.
- Туманы (2016)
По словам артиста, он и его героиня Анна в клипе к этой песне ведут страстный диалог, погружаясь в fashion-эстетику неогопа. Пластика, танец и негромкие слова — все, что нужно для выражения взрывных, возможно, иногда “туманных” чувств, о которых поется в треке.
- Моя любовь (2017)
Песня об отчаянии, надежде, вере, безверии, победе настоящего над ложным. По словам Макса Барских, этот трек — страница его личного дневника жизни.
По его мнению, сейчас царит мир пластмассовых чувств, в котором интернет вытесняет красоту личного общения, лайки заменяют искреннюю заинтересованность, а любовь — теперь просто красивое слово из прошлого.
- Полураздета (2018)
Эту композицию в социальных сетях окрестили как самую сексуальную песню в багаже Макса Барских. Не странно, название трека говорит само за себя.
За сутки после релиза клип к этой песне набрал 1,5 млн просмотров на платформе YouTube. Его режиссером стал легендарный Алан Бадоев. В одном из интервью клипмейкер признался, что самые дорогие проекты он снимает для Макса Барских.
- Вспоминать (2018)
Эта лирическая песня — тысячи личных историй поклонников артиста, объединенных в одно осеннее воспоминание о любви. Трек посвящен семи чувствам, которые Барских испытал за два года после премьеры мультиплатинового альбома в 2016 году.
Воспоминания в песне — как фрагменты лучшей составляющей жизни человека. Композиция раскроет даже те чувства, которые слушатели спрятали глубоко в своей душе.
- Сделай громче (2018)
По словам артиста, эта композиция посвящена людям, которые устали от предрассудков, постоянных мнений, советов и негатива. Сделай громче — послушай свою душу и забудь о тревогах, будто кричит певец в треке.
- Неслучайно (2019)
По словам артиста, он посвятил эту композицию человеку, с которым на тот момент недавно встретился. Несмотря на непродолжительное время знакомства, Барских сумел почерпнуть вдохновение на написание этой песни.
Трек попал в топ-5 чартов iTunes пяти стран — Украины, России, Беларуси, Казахстана и Чехии. Возможно, это произошло из-за томительного ожидания. Еще за сутки до релиза песни фанаты Барских наделали шума в сети, призвав артиста поскорее провести премьеру.
- Неземная (2019)
Согласно статистике медиапортала TopHit, спустя два месяца после премьеры песня успела прозвучать в эфире радио около 200 тыс. раз. Трек молниеносно оккупировал главные музыкальные чарты топовых радиостанций СНГ и плейлисты Apple Music.
Поклонники Барских даже сейчас иногда пишут в комментариях к постам артиста, что эта композиция — вечный хит. Некоторые фанаты подшучивают, что им звонят соседи в 3.00 и просят сделать музыку погромче.
- Океаны (2020)
Красивая песня о безграничной любви, чувствах, красоте мира и “океане” души. После премьеры песни поклонницы артиста шутили в социальных сетях, что, прослушав трек, остается ощущение, будто они изменили своих мужчин.
- Армагеддон (2020)
По словам Барских, прослушав эту песню, можно разлететься на сотни атомов, однако этого бояться не нужно. Трек затронет душу даже самых равнодушных людей.
Армагеддон — именно так, волнующе, чувствует себя композитор сегодня. Уверены, прослушав песню Барских, вы поймете чувства украинского артиста.