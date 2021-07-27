MRPL City Festival состоится в городе Мариуполь с 6 до 8 августа. Кроме множества концертов, посетителей ждет спортивный досуг.

Как проходит MRPL City Festival

Фестиваль традиционно пройдет на пляже Песчанка. К слову, это одна из особенностей MRPL City Festival. Все действие разворачивается сразу возле моря.

Фестивальный день стартует в 16.00 и продолжается до 23.30. Желающие отдохнуть отправляются домой спать, а тусовщики остаются, чтобы отрываться на ночной сцене, которая работает с 23.30 до 15.30 следующего дня.

Важно запомнить, что на территорию фестиваля вас никто не пустит с животными, какими бы милыми и послушными они ни были.

Традиционно: проносить еду и напитки нельзя, но это и не требуется, так как на территории феста работают и бары, и фудкорты. Поэтому голодными не останетесь. Организаторы также отмечают, что расчет есть и наличный, и безналичный.

Фестиваль MRPL City Festival карантинные ограничения не обошли стороной, поэтому готовьтесь носить маску и придерживаться социальной дистанции.

Среди развлечений на фестивале представлены многие виды спорта, в частности пляжный футбол, регби и волейбол.

Кто выступит на MRPL City Festival 2021

На фестивале выступит много артистов самых разных жанров. Среди рок-команд будут Мумий Тролль, Ляпис 98, Порнофильмы, O.Torvald.

Также ожидаются выступления одних из самых популярных артистов Украины. Речь идет об Иване Дорне, Monatik, Maruv, Alyona Alyona, Артеме Пивоварове, Оле Поляковой.

Кроме того, зрители увидят выступления популярных ди-джеев: Sander Van Doorn, Vanotek.

Билеты MRPL City Festival

MRPL City Festival 2020 отменили из-за карантина, однако билеты, которые покупались в прошлом году, действительны и в этом.

На фестиваль можно приобрести только трехдневный билет. Из-за карантина их количество ограничили. В кассе можно приобрести только билеты в фан-зону за 999 грн.