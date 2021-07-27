White Nights Festival. Africa: почему стоит пойти на Белые ночи

Фестиваль электронной музыки White Nights 13 и 14 августа будет посвящен наиболее загадочному континенту. После мистического Тулума мы окунемся в мир удивительной и контрастной Африки.

Почему отрыв на White Nights Festival. Africa обязателен этим летом? Сейчас разложим все по полочкам.

White Nights Festival. Africa — это путешествие к своим истокам и глубинам африканской мифологии.

Все мы родом из Африки — континента, где сохранились настоящие эмоции и первобытный вайб. Чтобы почувствовать свою сущность, не стоит лететь в Намибию или ЮАР. Приезжай на Арт-завод Платформа, где воссоздадут атмосферу и вайб континента благодаря тоннам оригинальных декораций и многообразию сцен и образов.

Человек-пантера и человек-крокодил, прогуливающиеся улицами фестиваля, танцы племени Масаи, мифические создания Африки, предсказания верховного колдуна — все это часть атмосферы будущего White Nights Festival. Africa.

White Nights Festival. Africa — это музыкальная синергия, где каждый звук является частью ритуала освобождения эмоций.

Сбросить с себя кем-то навязанные характеристики и стать собой поможет музыка. Мастерски скрещивать африканское шаманство с современными битами будут звезды со всего мира на 7 фестивальных сценах. Среди хедлайнеров:

DJ Hell — легенда мировой электронной сцены, новатор, провокатор и любитель эклектики, который почти в одиночку положил начало возрождению восьмидесятых. Он болеет за мюнхенскую Баварию, сотрудничает с фэшн-иконой Донателлой Версаче, обожает мамино жаркое из свинины и зажигает эпохальными сетами клубы от Нью-Йорка до Токио. Настал черед украинской столицы;

DUB FX — знаменитый австралийский битбоксер, музыкант и продюсер, который путешествует по миру и выступает, создавая музыку только с помощью собственного голоса, луп-станции и педали эффектов;

MAGDALENA выступит на Белых ночах с невероятным сетом. Она стояла у истоков семьи Diynamic Music: вместе с Mladen Solomun и Adriano Trolio, создателями известного всем меломанам лейбла Diynamic, открыла в Гамбурге легендарный клуб EGO.

На каждой из сцен фестиваля будут звучать свои стили и господствовать своя атмосфера:

Main stage станет местом, где можно будет услышать исключительно живые выступления артистов. Там зажгут DUB FX, Gо-A, Junket, ТОНКА, MISHUKOV & BOGDANOV feat Max Katl, Anna Shcherbakova, DariaBlyzniuk и еще SPECIAL GUEST;

Backyard stage встретит поклонников Techno, Progressive и Melodic. На этой сцене представят свои шоукейсы KOLO и APLAY (Smailov & Weizman, 8Kays, VOTUMA, Leri, Diana jo), а также выступят суперзвезды MAGDALENA, Miss Monique и DJ Hell;

Special stage cтанет оплотом транса (с хедлайнерами OMNIA и ANNA LEE, а также (Sun Riser и Azotti) и драм-н-бейса (с хедлайнерами TAPOLSKY и DERRICK & TONIKA, а также артистами Slimjah b2b Airbas ft. MC No Limit, Indi Woods b2b Dub Hed, Naum b2b Danny Roll и MC Ned);

Green stage будет радовать Live band, Dub, Funk, Soul и Electronica от таких музыкантов: Stereoigor, krapka;KOMA, J SCOPE, Novikov & Shumsky, Sasha Dog, Wonder Land Band;

Inside stage будет призывать к себе отборными Hip-Hop, Rap, Scratch battle, MC. За них в ответе POWER FM Party Radio и такие артисты: Mark House, Шершень, Midnight Daddies, KAEF, Get Better, NKNKT, Y: K, Special Key, Walid, TRICKY NICKI, TRIISH и Madison;

Becherovka stage подарит Afro House, Organic и Deep House. Там зажжет сильнейший состав диджеев известного одесского музыкального проекта The ROOM (Yaki, Lirity, Den Maar);

Boho stage порадует House и Tech House. На этой сцене представят свои шоукейсы SkyBar (Aplombo, AWL Alexander, The Advocate, Manficha, Postig Comax) и RIM Records (Franc, Mr.Sunny, Shtenge, Anton Bykov, Alevtina и Odeum).

White Nights Festival. Africa – это компиляция первобытного с современным через призму искусства.

Свои тематические арт-творения на фестивале представят лучшие украинские художники. Егор Лемзяков презентует серию работ The Rumble in the Jungle в стиле абстрактного экспрессионизма. Демьян Ферий покажет произведения в технике диджитал-коллаж о высоких идеалах. MISHA KUSH, который возглавил организацию для помощи птицам-инвалидам, представит работы, главным персонажем которых является голубь Валера. Лилия Кувалдина презентует серию картин COLOR, где показывает совершенство и красоту людей, независимо от расы и цвета кожи.

Сергей Рожин представит медиаторский проект Рабы Малевича, освещающий современное искусство для общества через парадигму здравого смысла, юмора и сатиры. Юля Кисель покажет серию видеосюжетов, главным героем которых является Awhoivan, персонаж, олицетворяющий застывшую эмоцию эмоционально восторженного ума. Мария Зражаева представит портреты, открывающие тему настоящей жаркой Африки. Основная идея произведений – через призму ярких красок поразить зрителя эмоциональной экспрессией, которая сосредоточена и внутри человека, и извне.

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Участники институции X-Platform и Creative Media Systems предлагают нестандартный подход к современному дизайну и медиаархитектуре, формируют образ прогрессивного города, используют инновационные технологии и решения. Они представят на фестивале сразу несколько работ: DARUMA, Cerebra: L A 8 Y R I N T H, Терраморфинг, Эквилибр, Метанойя из серии Новая Мифология.

White Nights Festival. Africa – это открытие загадочной части света через кино.

Международный этнографический кинофестиваль ОКО представит на фестивале три ленты об удивительном континенте – Поговорим о снах, Афро-волосы и другие мифы и Мисс Соблазн. Цель ОКО – проиллюстрировать повседневное сердцебиение малых и больших народов, жителей сел и городов.

White Nights Festival. Africa – это отражение истинного африканского стиля.

И речь здесь не только про афро-панк дресс-код. При поддержке Fashion TV на фестивале пройдет атмосферный модный перформанс французского бренда Iwo Couture дизайнера Микеланджело Сала. Он работает в афро-японском стиле, а его вещи с успехом продаются в магазинах Бразилии, Франции (в частности, в парижском ЛГБТ-шопе Agogogang), Великобритании и Конго. Дополнят образы дизайнера на показе аксессуары от парижан Pallaya и Nacho.

White Nights Festival. Africa – это вкусы Африки и любимые бары.

Becherovka, Оlmeca и Absolut будут радовать на фесте особенными алкогольными напитками и коктейлями. А в придачу к гурманскому наслаждению обещают удивить необычными подачами и декором баров с африканским привкусом.

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White Nights Festival. Africa – это адреналин в крови и жизни в движении.

На фестивале также найдется место для спорта. Ищите локацию для активного досуга, где можно поиграть в настольный футбол, освоить балансборд и принять участие в конкурсах и различных активностях под диджейские сеты.

White Nights Festival. Africa – это маркетплейс, где можно будет собрать феерический афро-панковский образ.

FluRAnet, lovibabochek, Arley Sign, SETA Decor, zacerkovnaya, Культурный клуб, shoza.glitterbar, arhaika, FORMA.THEBRAND, jamaica_stuff, BERĒZA, POHUI, Rodina X, kov.beads, o’ba design – все эти бренды и магазины оденут и подберут вам тематические африканские аксессуары прямо на фестивале. Более того – в маркет-зоне можно будет сделать тату в Intro ink tatoo, купить винил от playvinyl и погрузиться в культуру древнего индейского напитка Какао с om.cacao.

Не обойдется на фестивале и без традиционных развлечений: 20 баров, фуд-корт от Ulichnaya Eda, Lounge Zone, многочисленные тематические фотозоны, Mapping.

Как и в июне, гости фестиваля смогут не переживать о наличных и сдаче. White Nights Festival. Africa будет кэшлесс-территорией, где оплата займет всего несколько секунд. Прямо во время мероприятия вы сможете забросить наличные на платежную карту или открыть карточку на инфостенде. А за оплату в смартфоне или смарт-часах – еще и получить скидку на все предложения фуд-корта.