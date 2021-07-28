Михаил Поплавский — Сину мій: премьеру клипа смотреть онлайн

Поющий ректор Михаил Поплавский показал своего внука в новом клипе. Шестилетний Егор сыграл главную роль в трогательном видео на песню Сину мій.

После гастрономического блока клипов Український борщ, Сало и Українські вареники, которые набрали в YouTube более 13 млн просмотров, Михаил Поплавский приступил к лирическому социальному циклу. Поющий ректор всего за восемь часов снял сразу два клипа — Батько та Сину мій.

Трогательное, чувственное видео, наполненное личными переживаниями и тревогами, Михаил Михайлович посвятил своему сыну Александру.

Песня была написана композитором Николо Петрашем и поэтессой Людмилой Пономаренко после того, как Александр Поплавский попал в страшную аварию. Израильским медикам удалось спасти парня. Об этом сложном периоде Поплавские говорить не любят. Они просто счастливы, что есть друг у друга.

Главную роль в клипе сыграл шестилетний внук Поплавского — Егор. Он воплотил своего отца в детстве. Для мальчика это дебют.

— Дети — это гордость, надежда родителей и продолжение рода. Мы живем верой в их счастливое будущее. Каждый из нас видит в детях себя. Клип Сину мій особенный для меня. Ведь в нем дебютировал как актер мой внук — Егор Александрович Поплавский. Этот клип я посвящаю всем сыновьям Украины, — сказал Михаил Поплавский, представляя видео.

Его режиссером стала Елена Винярская, снявшая ранее для Поплавского эпатажные, провокационные клипы. На этот раз получилась стильная, но сдержанная работа, в которой глазами ребенка показаны жизненные ценности.

Елена говорит, что вдохновлялась произведениями Маленький принц и Алиса в стране чудес.

— Идея клипа — трогательная любовь отца к сыну. Это уникальные отношения. Любовь, защита, вера — это величайший дар отца. Михаил Поплавский через игру в шахматы погружает сына во взрослый мир, дает советы при решении важных задач. А мальчик делится с ним своим светлым восприятием мира и фантазиями.

Меня особенно задели слова песни — Я день і ніч благаю Бога, щоби безхмарною була твоя дорога. Любовь отца — исключительная, она не многословна, но очень сильная. Вот об этом наша история, — говорит Винярская.

Егору съемочный процесс очень понравился, он допоздна отработал в кадре, живо интересовался процессом и тем, как он отображается на мониторе. Мальчик получил свой первый гонорар и поход в McDonald’s.

Стоит отметить, что Егор очень похож на своего популярного деда. Михаил Поплавский не скрывает гордости за сына и внука и надеется, что Егор выберет творческую профессию.

Клип был снят с использованием современных технологий LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики. Благодаря слаженной подготовке и отработке каждой детали к выходу на площадку видео сняли в рекордно короткие сроки.

Специально для Михаила Поплавского, Егора и бэк-вокала были пошиты трендовые костюмы из ткани Gucci. Образы девушек были сдержанными, в стиле 70-х — это платья-футляры и прически, стилизованные под солисток группы АВВА.

Михаил Поплавский уверен, что вечная тема родительской любви к детям коснется сердца слушателей и клип наберет не меньше просмотров, чем взрывной Український борщ, а то и больше.

Вскоре поющий ректор обещает представить новую, не менее трогательную работу — Батько.

Напомним, Михаил Поплавский затеял серьезный ребрендинг своих хитов. Он сделал новые аранжировки и переснял видео на песни Блюз еротичних думок, Приречений на любов, Юний орел.

Также выпустил клипы на новые песни А ми з тобою любовники, Любов у серці маю, А нам сьогодні 50, Забава, Далі буде.

В целом, за два месяца он выпустил 14 клипов, снятых с использованием современных технологий: LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики!

Михаил Поплавский впервые показал внука в новом клипе / 12 фотографий

Фото: Михаил Поплавский