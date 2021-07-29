Басист и один из основателей американской рок-группы ZZ Top Джозеф (Дасти) Хилл умер 28 июля в своем доме в Хьюстоне (штат Техас). Ему было 72 года.

Смерть музыканта официально подтвердили в группе. Говорят, что это случилось во сне.

– Мы опечалены сегодняшней новостью о том, что наш товарищ, Дасти Хилл, скончался во сне дома в Хьюстоне, штат Техас. Мы вместе с поклонниками ZZ Top по всему миру будем скучать по твоему постоянному присутствию и твоему добродушию, – пишут коллеги.

В далеком 1969 году в Хьюстоне (штат Техас, США) три музыканта – басист Дасти Хилл, гитарист Билли Гиббонс и барабанщик Фрэнк Бирд – основали блюз-рок-группу ZZ Top. Правда, сначала название было другое.

Со временем группа сменила название, нашла свой уникальный стиль – сочетание блюз-рока c элементами поп-рока, буги-вуги и кантри.

Дасти Хилл в 2000 году заболел гепатитом С, но смог вернуться к концертной деятельности.

ZZ Top продала в США более 25 млн альбомов, а в мире по состоянию на 2014 год – более 50 миллионов. Из них 11 стали золотыми, семь платиновыми и три мультиплатиновыми.

Фото: ZZ Top