Украинская певица Ирина Федин презентовала клип на песню Не кохав, в котором спела вместе с мужем Виталием Човныком.

Атмосферную видеоработу Ирина выпустила по случаю 15-летия супружеской жизни.

В ролике Ирина появилась в свадебном платье, а Виталий примерил классический черный костюм. Также в клипе появились сыновья супругов: Юрий и Олег.

Федишин призналась, что 29 июля 2006 года она с Виталием обвенчалась. А песню Не кохав они написали вместе.

— Песня к 15-летию супружеской жизни. 29.07. мы с Виталием обвенчались. Эту песню написали вместе. Мы благодарим Господа, что есть друг у друга, — написала Ирина.

Пользователей сети поразил новый клип Ирины Федишин. Они отметили, что ролик получился очень чувственным и трогательным.

Вау, какая песня! Тренд для молодоженов на первый танец! Невероятный дуэт, Виталик очень хорошо поет!

Теперь эту песню могут петь все молодожены Украины!

Непревзойденно! Слушаю и кайфую! Вы прекрасный дуэт!

Дай Бог здоровья и любви вам и вашей семье! Вы прекрасны!

Поздравляю с премьерой! Очень чувственная и нежная песня!

Это не передать словами. Все внутри, кто любит, то знает это чувство, — пишут поклонники.

Недавно Ирина Федишин призналась, что отказывала мужу в сексе, прикрываясь головной болью.

Виталий Човнык по совместительству продюсер певицы, поэтому иногда она срывается на мужа из-за рабочих вопросов. Также звезда поделилась, что загорала без купальника, потому что хотелось острых ощущений.

Фото: Ирина Федишин