Валерий Меладзе даст концерт в Киеве. Певец выступит 2 сентября в Osocor Residence.

Колоритный тенор Валерия легко узнать с первой же секунды, а песни братьев Меладзе, кажется, не подвластны времени.

Это музыкальные рассказы об истинных чувства Константина, рассказанные в неповторимой манере Валерия.

Выступление Меладзе будет первым осенним ивентом в Osocor Residence.

— Только представьте: вечер спускается на теплый Киев, лучшие вина в бокалах и для вас поет о любви во всех ее оттенках сам Валерий Меладзе… Действительно, кто лучше горячих грузин знает любви и страстных эмоциях? — пишут организаторы события.

Билеты на Меладзе стоят 1575 грн, купить их можно на сайте.

Напомним, 8 июля Валерий Меладзе выступил на сцене Atlas Weekend 2021. Артиста встретили бурно — аплодисментами и песнями в унисон. Организаторам даже пришлось продлить выступление Меладзе на 20 минут.

Однако часть украинцев присутствие российского артиста на фестивале изрядно возмутило. А удаление негативных комментариев под фото Меладзе в Instagram спровоцировало еще большую волну хейта.

Подлили масла в огонь также недавнее выступление Меладзе перед Лукашенко в Беларуси, а также скандал с Поляковой. Более того, уже несколько месяцев сеть обсуждает обвинения Ани Лорак в адрес Константина Меладзе.

Фото: Atlas Weekend