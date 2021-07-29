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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Земфира неожиданно выпустила новый альбом Ах

Земфира Бордерлайн

Российская певица Земфира неожиданно для всех выпустила мини-альбом Ах.

В новую работу вошли четыре песни Ах, Почта, Мелодрама и уже известная поклонникам композиция Гудбай.

Земфира ни разу не анонсировала премьеру альбома, поэтому для ее поклонников это стало настоящей неожиданностью.

  • “Что это такое происходит? Что за невероятное счастье!?”
  • “Подарок!”
  • “Ну ничего себе, так выпускать музыку может только Земфира”
  • “Невозможно. И как всегда в нужное время”
  • “Спасибо вам за такой особенный подарок!”
  • “Даже когда нас не станет, твои песни будут спасать миллионы людей. Мы любим тебя, ты прекрасна!”
  • “Какое-то чудо, а не год! Новый альбом, саундтрек, а теперь еще и ЕР. Чем мы заслужили такое счастье?”
  • “Земфира, будьте счастливы, спасибо Вам за то, что Вы есть! И мы каждый день невероятно этому рады”, — пишут пользователи сети.

Поклонники добавили, что альбом Ах отличается от предыдущих работ певицы легкостью и непринужденностью.

На обложке Земфира изображена вместе с гитаристом и композитором Дмитрием Емельяновым.

Альбом Ах стал третьим релизом певицы в 2021 году. В феврале Земфира презентовала первый за восемь лет альбом Бордерлайн.

Он стал седьмым полноформатным релизом в дискографии Земфиры. В Бордерлайн вошло 12 песен, в том числе выпущенные ранее синглы Остин и Крым.

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Также в 2021 году артистка написала саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой Северный ветер.

Фото: Getty Images

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