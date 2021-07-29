Российская певица Земфира неожиданно для всех выпустила мини-альбом Ах.
В новую работу вошли четыре песни Ах, Почта, Мелодрама и уже известная поклонникам композиция Гудбай.
Земфира ни разу не анонсировала премьеру альбома, поэтому для ее поклонников это стало настоящей неожиданностью.
- “Что это такое происходит? Что за невероятное счастье!?”
- “Подарок!”
- “Ну ничего себе, так выпускать музыку может только Земфира”
- “Невозможно. И как всегда в нужное время”
- “Спасибо вам за такой особенный подарок!”
- “Даже когда нас не станет, твои песни будут спасать миллионы людей. Мы любим тебя, ты прекрасна!”
- “Какое-то чудо, а не год! Новый альбом, саундтрек, а теперь еще и ЕР. Чем мы заслужили такое счастье?”
- “Земфира, будьте счастливы, спасибо Вам за то, что Вы есть! И мы каждый день невероятно этому рады”, — пишут пользователи сети.
Поклонники добавили, что альбом Ах отличается от предыдущих работ певицы легкостью и непринужденностью.
На обложке Земфира изображена вместе с гитаристом и композитором Дмитрием Емельяновым.
Альбом Ах стал третьим релизом певицы в 2021 году. В феврале Земфира презентовала первый за восемь лет альбом Бордерлайн.
Он стал седьмым полноформатным релизом в дискографии Земфиры. В Бордерлайн вошло 12 песен, в том числе выпущенные ранее синглы Остин и Крым.
Также в 2021 году артистка написала саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой Северный ветер.