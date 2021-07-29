Российская певица Земфира неожиданно для всех выпустила мини-альбом Ах.

В новую работу вошли четыре песни Ах, Почта, Мелодрама и уже известная поклонникам композиция Гудбай.

Земфира ни разу не анонсировала премьеру альбома, поэтому для ее поклонников это стало настоящей неожиданностью.

“Что это такое происходит? Что за невероятное счастье!?”

“Подарок!”

“Ну ничего себе, так выпускать музыку может только Земфира”

“Невозможно. И как всегда в нужное время”

“Спасибо вам за такой особенный подарок!”

“Даже когда нас не станет, твои песни будут спасать миллионы людей. Мы любим тебя, ты прекрасна!”

“Какое-то чудо, а не год! Новый альбом, саундтрек, а теперь еще и ЕР. Чем мы заслужили такое счастье?”

“Земфира, будьте счастливы, спасибо Вам за то, что Вы есть! И мы каждый день невероятно этому рады”, — пишут пользователи сети.

Поклонники добавили, что альбом Ах отличается от предыдущих работ певицы легкостью и непринужденностью.

На обложке Земфира изображена вместе с гитаристом и композитором Дмитрием Емельяновым.

Альбом Ах стал третьим релизом певицы в 2021 году. В феврале Земфира презентовала первый за восемь лет альбом Бордерлайн.

Он стал седьмым полноформатным релизом в дискографии Земфиры. В Бордерлайн вошло 12 песен, в том числе выпущенные ранее синглы Остин и Крым.

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Также в 2021 году артистка написала саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой Северный ветер.