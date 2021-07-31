В 2017 году в российский шоу-биз ворвалась молодая певица с уникальным стилем и подачей. Звали ее Zivert. И всего за несколько лет она завоевала расположение музыкальных фанатов. Поэтому Факты ICTV поделятся с вами лучшими хитами исполнительницы.

Чак

Эта песня стала дебютной для Zivert. Клип именно на этот трек заставил всех заговорить о певице. Ролик получился веселым и ярким, а некоторые герои в нем ходили с изображением лица Чака Норриса. Видео набрало почти 4 млн просмотров в YouTube.

Анестезия

Вторая песня девушки позволила ей закрепиться в российском шоу-бизе. После того Zivert начала работать над своим первым альбомом. Клип на трек набрал в YouTube более 5 млн просмотров.

Life

Этот трек стал одним из самых успешных в творчестве певицы. Он набрал более 100 млн просмотров на официальном канале Zivert в YouTube и оказался среди самых популярных треков в приложении Shazam в 2019 году.

DEL MAR

Один из последних треков на данный момент набирает популярность среди фанатов. За две недели после выхода песни видео с ней уже набрало более 2 млн просмотров на YouTube.

Beverly Hills

Третий по популярности среди слушателей трек певицы, который показывает уникальный стиль девушки и напоминает мотивы поп-песен 90-х.

ЯТЛ

Романтическая песня исполнительницы, которая вышла ко Дню святого Валентина. Клип снят с эффектом старой пленки и показывает все лучшие моменты, которые могут быть в отношениях.

Рокки

Мотивационный трек певицы. В нем Zivert отмечает, что мы должны найти себя, понять свою личность и быть кем угодно.

Еще хочу

Этот трек отнюдь не уступает по популярности композициям Life, Beverly Hills и ЯТЛ. Клип на него в YouTube набрал наибольшее количество просмотров — видео посмотрели почти 113 млн пользователей.

Credo

Песня вышла в 2019 году. Кроме популярности, она еще получила награду Золотой граммофон. Трек рассказывает о сложности романтических отношений людей. А режиссером клипа стал Алан Бадоев.

Зеленые волны

В некоторых клипах и треках певицы чувствуется стиль песен 80-90-х. Поэтому эта композиция не стала исключением. Она однозначно запала в души фанатов Zivert.