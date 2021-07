Американская певица Билли Айлиш представила новый альбом Happier Than Ever.

Вторая студийная работа звезды насчитывает 16 треков. Среди них всем известные синглы My Future, Therefore I Am, Your Power, Lost Cause и NDA.

На личной странице в Instagram Билли Айлиш призналась, что альбом Happier Than Ever очень важен для нее. Поскольку процесс его создания помог певице еще больше самореализоваться.

Также она поблагодарила своего брата брата Финнеаса О’Коннелла, который по совместительству выступил продюсером альбома.

— Это самый насыщенный и глубокий опыт, который у меня когда-либо был с музыкой. Я так люблю каждую песню в этом проекте, что меня буквально пугает мысль о том, чтобы выпустить его в мир. Мне хочется плакать. Я так сильно выросла в процессе создания этого альбома и испытала столько самореализации и саморефлексии. Я хотела бы вернуться и записать этот альбом заново, потому что это были одни из самых лучших вечеров в моей жизни, — написала певица.

Стоит заметить, что альбом Happier Than Ever установил рекорд по количеству предварительных заказов еще до своего релиза.

За несколько дней до официальной премьеры альбом Билли Айлиш в свой плейлист добавили более 1 млн пользователей.

Кстати, дебютная работа певицы When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, которая вышла в 2019 году, также установила рекорд. За несколько дней до выхода альбом заказали 800 тыс. пользователей Apple Music.

3 сентября 2021 выйдет документальный концертный фильм от Disney Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles.

А в 2022 году Билли Айлиш отправится в мировое турне Happier Than Ever.

Фото: Билли Айлиш