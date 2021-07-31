Оля Полякова — известная украинская певица, актриса и телеведущая. Артистка начала свою карьеру в 1990-х, выступив на нескольких фестивалях в Ялте и Черкассах.

Со временем из никому не известной начинающей певицы Полякова стала звездой украинского шоу-бизнеса. За свою карьеру она выпустила более 25 композиций, что под силу не каждому артисту. Слушайте лучшие песни Оли Поляковой онлайн далее в материале Фактов ICTV.

Люли (2013)

Эта песня — о разбитом сердце девушки, которая разочаровалась в своем молодом человеке. Несмотря на это, она не унывает и ждет в своей жизни другие хорошие события.

А они обязательно будут, ведь для счастья нужно немного. Девиз песни — уходи-ка все плохое, пора становиться счастливой.

Шлепки (2013)

История о том, как обычная девушка обрела свое счастье. Однако узнав о том, что ее возлюбленный — женат, да еще и имеет троих детей, убежала без оглядки, лишь можно было услышать звук шлепок. Кредо песни — не нужно верить каждому, иначе засверкают пятки.

Первое лето без него (2015)

Первое лето без тебя постараюсь растянуть до января, говорится в песне. Этот трек — история свободной девушки, которая разочаровалась в своем мужчине.

В жизни каждой леди бывают переломные моменты, и этот трек освящает один из них. Просто, красиво и легко — так почувствует себя девушка, оказавшаяся в похожей ситуации, прослушав песню.

Плавочки (2016)

Эту песню поклонники назвали заразительным хитом. Некоторые фанаты шутили, что трек — Шлепки 2.0, поскольку девушка снова бежит от мужчины, лишь сверкая пятками.

Певица пошутила, что под эту песню нужно танцевать так, будто никто не видит. Главное, чтобы плавочки не слетели во время движений.

Номер один (2017)

Известный психолог Наталья Холоденко предстала здесь как специалист. По ее словам, этот клип стал для нее мини-тренингом, поскольку здесь в юмористической форме показали, как девушки часто идеализируют отношения и ищут в одном мужчине слишком много несовместимых качеств.

В клипе к этому треку Полякова — будто пример идеальной женщины, однако ей не везет в любви. Народная избранница же в ироничной манере пошутила, что в своей 6-ти минутной истории она вылечивает от невроза идеальных мужчин.

Бывший (2017)

Полякова посвятила эту песню своим бывшим мужчинам. Трек рассказывает о том, что любая девушка может ошибаться. Однако не нужно унывать, ведь все они сформировали личность сильной и независимой женщины, которая теперь точно знает, чего хочет от жизни.

Королева ночи (2018)

Поп-дива ворвалась в летний сезон 2018 года с громкой премьерой — клип песни пародирует эстетику 90-х годов. По словам певицы, песня — словно гимн ранимой, но независимой женщины.

Полякова рассказала, что эта песня о том, что каждая девушка должна стремиться к своему счастью, несмотря на боль и разочарования. Кредо трека — вытру слезы и стану красивой.

Любовница (2018)

История о раскаянии девушки, которая создала любовный треугольник. Однако она сделала такой шаг не со злых намерений, а просто влюбившись в мужчину.

Я не хочу быть третьей лишней. Я каюсь и возращу все, что украла, говорится в песне. Полякова призывает девушек уважать себя и не совершать необдуманных поступков.

Ночная жрица (2019)

Девиз песни — да, я не идеальна, как думают остальные. Однако это не мешает радоваться жизни, поскольку каждый человек — индивидуальность, которого никто не может заменить.

Взрослая девочка (2021)

Идея трека и клипа — всегда нужно беречь своего внутреннего ребенка. Именно этот задор и помогает людям не терять оптимизма в сложных жизненных ситуациях.

Помимо этого, в видео можно посмотреть, как сбывается мечта каждого начинающего артиста — прославиться, получать высокие доходы и просто жить с комфортом, забыв о тяжелых временах.